Φοιτήτρια έχασε τη ζωή της σε φρικτό τροχαίο με Tesla Cybertruck – Αγωγή για θανατηφόρο σχεδιαστικό ελάττωμα στις πόρτες του οχήματος

Μία τραγική υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η οικογένεια μιας 19χρονης φοιτήτριας κατέθεσε αγωγή κατά της Tesla, υποστηρίζοντας ότι σχεδιαστικό ελάττωμα στο Cybertruck κόστισε τη ζωή της κόρης τους.

Η Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα, δευτεροετής φοιτήτρια στο Savannah College, ήταν μία από τους τρεις νέους που σκοτώθηκαν όταν το ηλεκτρικό όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο στο Πιεμόντε της Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Ο οδηγός, Σόρεν Ντίξον, 19 ετών, και ο Τζακ Νέλσον, 20 ετών, έχασαν επίσης τη ζωή τους, ενώ μόνο ο Τζόρνταν Μίλερ κατάφερε να επιβιώσει χάρη σε έναν μάρτυρα που έσπασε το παράθυρο του οχήματος με ένα κλαδί δέντρου.

Η οικογένεια Τσουκαχάρα, μέσω του δικηγόρου Ρότζερ Ντρέιερ, κατέθεσε αγωγή 36 σελίδων, κατηγορώντας την Tesla ότι γνώριζε για ελάττωμα στις πόρτες του Cybertruck εδώ και χρόνια, αλλά δεν προχώρησε σε διορθώσεις. Σύμφωνα με το δικόγραφο, μετά τη σύγκρουση η Κρίστα είχε υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, όταν η μπαταρία του οχήματος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, η φοιτήτρια παγιδεύτηκε μέσα, καθώς οι ηλεκτρονικές πόρτες δεν λειτουργούσαν λόγω διακοπής ρεύματος.

Η αγωγή αναφέρει ότι το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να μην μπορέσει να βγει. «Η Κρίστα υπέστη αδιανόητο πόνο και οδύνη, εγκλωβισμένη μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο», τονίζεται στο έγγραφο.

Ο πατέρας της, Καρλ Τσουκαχάρα, σε δήλωσή του στους New York Times, κατηγόρησε την εταιρεία για αδιαφορία:

«Η Κρίστα θα μπορούσε να είχε σωθεί αν μπορούσε να βγει. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία αξίας τρισεκατομμυρίων να κυκλοφορεί ένα όχημα που δεν είναι ασφαλές;»

Από την προκαταρκτική έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η υπερβολική ταχύτητα, σε συνδυασμό με κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών από τον οδηγό, ήταν οι βασικοί παράγοντες του δυστυχήματος. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια επιμένει πως το σχεδιαστικό λάθος της Tesla ήταν εκείνο που κατέστησε τον θάνατο της Κρίστα αναπόφευκτο.

Ο δικηγόρος Ντρέιερ τόνισε:

«Η υπόθεση αυτή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός του Cybertruck απέτυχε. Δεν υπήρχε λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο σύστημα έκτακτης ανάγκης. Ο θάνατος της Κρίστα ήταν αποτρέψιμος».

Οι τρεις νέοι επέστρεφαν στα σπίτια τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, σε ένα ταξίδι που έμελλε να αποβεί μοιραίο.

Πηγή: Daily Mail