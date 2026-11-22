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Η επισκευή της βλάβης απαιτεί εκτεταμένες εργασίες εκσκαφής σε βάθος πέντε μέτρων, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική για τα συνεργεία.

Η Τροχαία ρυθμίζει τη σταδιακή διέλευση των οχημάτων από το σημείο, ενώ ο δήμαρχος Περάματος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Η αποκατάσταση του αγωγού αναμένεται να διαρκέσει αρκετά εικοσιτετράωρα, με τις αρχές να εξετάζουν την καταπόνηση του οδοστρώματος από τη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων ως πιθανή αιτία της ζημιάς.

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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει στο Πέραμα η θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Η βλάβη έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εργασίες στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων από τον βασικό οδικό άξονα της πόλης να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Πρόκειται για τον μοναδικό βασικό δρόμο που συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική και εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες μετακινήσεις, μεταξύ άλλων και προς τη Σαλαμίνα. Τα οχήματα περνούν σταδιακά, ένα ένα από το σημείο, υπό την καθοδήγηση της Τροχαίας.

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Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση της ζημιάς θα χρειαστεί αρκετά εικοσιτετράωρα.

Εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων για την επισκευή του αγωγού

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, η θραύση σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα λύματα να αναβλύζουν στην επιφάνεια του δρόμου.

Η επισκευή απαιτεί εκτεταμένη εκσκαφή, σε βάθος πέντε μέτρων και σε διάμετρο δέκα μέτρων, γεγονός που καθιστά τις εργασίες ιδιαίτερα απαιτητικές. Η άμεση επέμβαση, σύμφωνα με τον κ. Λαγουδάκο, κρίθηκε απαραίτητη για να αποτραπούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στις κατοικίες της περιοχής.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να μπορέσουν τα συνεργεία να προχωρήσουν στην επισκευή, η ΕΥΔΑΠ δημιούργησε προσωρινή παράκαμψη του δικτύου (bypass). Περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης, τα λύματα αντλούνται, ώστε να περιοριστεί η ροή προς το κατεστραμμένο τμήμα του αγωγού που οδηγεί στην Ψυττάλεια.

Με αυτόν τον τρόπο οι τεχνικοί θα μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο της βλάβης και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συγκολλήσεις.

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Έκκληση στους οδηγούς για τις μετακινήσεις προς τη Σαλαμίνα

Η βλάβη έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και για τις επιπτώσεις της στην κυκλοφορία, καθώς ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί τη βασική πρόσβαση προς και από το Πέραμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, από τον δρόμο διέρχονται κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Ο κ. Λαγουδάκος κάλεσε όσους δεν έχουν επείγουσα ανάγκη να αποφύγουν τις μετακινήσεις από το Πέραμα προς τη Σαλαμίνα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

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Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής και λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας, καθώς πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στον οποίο οι προσωρινές αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», σημειώνοντας ότι η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται με ειδικές ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν η Περιφέρεια Αττικής, η Τροχαία και ο Δήμος Περάματος.

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Πρώτο μέλημα είναι η απομάκρυνση των λυμάτων και η αποστράγγιση της περιοχής, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την εκσκαφή και την επισκευή του αγωγού.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του δημάρχου, οι εργασίες θα διαρκέσουν λίγα εικοσιτετράωρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τα βαρέα οχήματα και τα πιθανά αίτια της βλάβης

Τα αίτια που προκάλεσαν τη θραύση του αγωγού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο δήμαρχος Περάματος αναφέρθηκε, ωστόσο, στην ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση που δέχεται το οδόστρωμα από τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων.

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Όπως εξήγησε, από τον συγκεκριμένο δρόμο περνούν καθημερινά φορτηγά που μεταφέρουν κοντέινερ της COSCO, τριαξονικά οχήματα που εξυπηρετούν τον Ναύσταθμο, αλλά και μεγάλα οχήματα που μεταφέρουν σκάφη προς τα ναυπηγεία της περιοχής.

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«Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», σχολίασε ο κ. Λαγουδάκος, συνδέοντας την εκτίμησή του με την καταπόνηση στην οποία υποβάλλονται οι υποδομές της περιοχής.