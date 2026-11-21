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Ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ζήτησε τον περιορισμό των μετακινήσεων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων σε κατοικίες.

Οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης αναμένεται να διαρκέσουν νυχθημερόν έως τη Δευτέρα, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα των οδικών ρευμάτων.

Η Τροχαία εφάρμοσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους.

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«Αποκομμένο» είναι το Πέραμα λόγω θραύσης αγωγού λυμάτων κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας. Αυτό έχει ως συνέπεια η μοναδική, κεντρική οδική αρτηρία που εξυπηρετεί το Πέραμα να έχει περιοριστεί σε μοναχά μία λωρίδα εξόδου και μία εισόδου, με τη δημοτική Αρχή να κάνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων, αλλά και για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

Έσπασε ο κεντρικός αγωγός λυμάτων στο Πέραμα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο, η ταχεία αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία καθώς σε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων ακόμα και σε τουαλέτες κατοικιών.

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Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος εξηγεί ότι «έσπασε ο κεντρικός αγωγός που πάει προς το Πέραμα και παίρνει τα λύματα από το Πέραμα για τον Ακροκέραμο. Βγήκανε στον δρόμο όλα εχθές και σήμερα πρέπει να αποκοπεί.

Γίνεται bypass με ξένα φορτηγά για να μην ξεχειλίσουν ή υπερχειλίσουν τα βοθρολύματα, επιστροφή απ’ τον αγωγό σε όλες τις λεκάνες. Στο σημείο που έχει σπάσει ο αγωγός είναι πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια και έχει διάμετρο, για να πιαστεί, δέκα μέτρα. Που σημαίνει ότι έσπασαν όλο το κράσπεδο και τη μοναδική λεωφόρο εισόδου και εξόδου. Τα πέντε ρεύματα κυκλοφορίας έχουν γίνει ένα εισόδου και ένα εξόδου, που σημαίνει ταραχή».

Ο κ. Λαγουδάκος απηύθυνε έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ενώ μεταξύ άλλων κάλεσε άπαντες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Όπως τονίζει το πρόβλημα μπορεί να δημιουργήθηκε «και από καθίζηση εδάφους, ή και από κραδασμούς που περνάνε αυτοκίνητα τόνων καθημερινά». Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση είπε ότι «θα σκάβεται ο δρόμος όλος μέχρι να φτιαχτεί, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, νυχθημερόν».

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία νωρίτερα ανακοίνωσε ότι τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2026 και ώρα 14:00΄ έως 23-11-2026 και ώρα 06.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, περιοχής Δήμου Περάματος, ως εξής:

-Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ.Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα).

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-Αντιδρόμηση της Λεωφ. Δημοκρατίας, από το ανοικτό διάζωμά της στον ο.α. 459 μέχρι το επόμενο ανοικτό διάζωμά της έναντι της οδού Σωκράτους, για απόσταση περίπου -400- μέτρων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κερατσίνι).

Κατά το διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται προς Πέραμα και Σαλαμίνα, στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος κίνησης από Πέραμα προς Κερατσίνι.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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