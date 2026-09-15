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Το αυτοκίνητο επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ποιος οδηγούσε το όχημα κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η νεαρή γυναίκα είχε ταξιδέψει από τη Φλόριντα για να συναντήσει τον Βερ, με τον οποίο διατηρούσε επικοινωνία μέσω διαδικτύου τον τελευταίο μήνα.

Η οικογένεια της Κράμερ ανέφερε ότι ο 27χρονος την είχε διαβεβαιώσει πως βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, ισχυρισμός που αμφισβητείται βάσει των επίσημων δικαστικών αρχείων της κομητείας.

Ο Τζέιμς Βερ ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα ως ιδρυτής μιας μεγάλης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτων στη Νότια Καλιφόρνια.

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Από τη Φλόριντα στην Καλιφόρνια για ένα πρώτο ραντεβού και, μόλις λίγες ώρες αργότερα, ένα φρικτό τροχαίο που έκοψε βίαια το νήμα της ζωής της. Η 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ, «calendar girl» των Hooters για το 2026, είναι το δεύτερο θύμα της μοιραίας σύγκρουσης μιας McLaren στο Ίρβαϊν, που κόστισε τη ζωή και στον 27χρονο Τζέιμς Βερ, ιδρυτή της South OC Cars and Coffee.

Η νεαρή γυναίκα είχε φτάσει στην Καλιφόρνια μόλις δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα, έχοντας ταξιδέψει από το Λέικλαντ της Φλόριντα για να συναντήσει τον Βερ, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω Instagram. Οι δυο τους μιλούσαν καθημερινά για περίπου έναν μήνα και μοιράζονταν την ίδια αγάπη για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες.

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Το Σάββατο, η Λέξι και ο Τζέιμς έδωσαν το «παρών» στην ιδιαίτερα δημοφιλή έκθεση αυτοκινήτων που είχε δημιουργήσει ο 27χρονος μαζί με τον πατέρα του. Αργότερα, οι δυο τους έφυγαν από την εκδήλωση και συνέχισαν τη βραδιά τους στο Newport Beach.

Σύμφωνα με την αδελφή της 22χρονης, Γκρέισι Κράμερ, δείπνησαν στο Nobu και στη συνέχεια πήγαν για ποτό στο ξενοδοχείο Pendry. Ήταν οι τελευταίες ώρες που έζησε η Λέξι.

Ο Βερ ανάρτησε μάλιστα στα social media φωτογραφία από το Pendry, ενώ αργότερα δημοσίευσε και μια εικόνα που φέρεται να δείχνει τη μαύρη McLaren 720S του 2019 σταματημένη από την αστυνομία. Για ποιον λόγο είχε σταματήσει το αυτοκίνητο παραμένει άγνωστο.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η McLaren βρισκόταν σε κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση των Culver Drive και Deerfield Avenue στο Ίρβαϊν. Όταν το φανάρι έγινε πράσινο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη συνέχεια, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Η McLaren χτύπησε στο κράσπεδο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα δέντρο, περίπου στις 00:20. Το supercar διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Η Λέξι και ο Τζέιμς σκοτώθηκαν ακαριαία. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ποιος από τους δύο βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η οικογένεια της 22χρονης χρειάστηκε να παραδώσει οδοντιατρικά αρχεία στις αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίησή της.

«Της είπε ότι ήταν χωρισμένος»

Πίσω από τη σύντομη γνωριμία της Λέξι με τον Βερ βρίσκεται πλέον ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκαλέσει ερωτήματα. Σύμφωνα με την αδελφή της, ο 27χρονος είχε πει στη νεαρή γυναίκα ότι ήταν χωρισμένος από τη σύζυγό του, Έμα, και ότι οι δυο τους βρίσκονταν στη διαδικασία του διαζυγίου.

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Μάλιστα, όπως υποστήριξε η Γκρέισι, ο Βερ είχε πληρώσει το αεροπορικό εισιτήριο της Λέξι για να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια.

Η ίδια, ωστόσο, δήλωσε ότι άρχισε να αμφιβάλλει για όσα είχε πει ο 27χρονος στην αδελφή της, καθώς, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της κομητείας Όραντζ, δεν είχε κατατεθεί αίτηση διαζυγίου.

«Αυτός ο άνδρας είπε ψέματα στην αδελφή μου και της είπε ότι το διαζύγιό του ολοκληρωνόταν και ότι ήταν πλήρως χωρισμένος», είπε χαρακτηριστικά.

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Μια ζωή που μόλις ξεκινούσε

Η Λέξι είχε μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Polk State College και, σύμφωνα με την αδελφή της, είχε βρει νέα δουλειά σε θέση ευθύνης. Η ζωή της έμοιαζε να βρίσκεται σε ένα νέο ξεκίνημα.

Η Γκρέισι την περιέγραψε ως «καλόκαρδη, αστεία και χαρισματική», ενώ μετά τον θάνατό της δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να μοιραστούν αναμνήσεις και μηνύματα για εκείνη.

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Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η αδελφή της έγραψε ότι η Λέξι ήταν «πολύ περισσότερα από την καλύτερή μου φίλη».

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«Ήταν όλη μου η αγάπη, η καρδιά μου, η στάση μου και το χιούμορ μου, όλα μέσα σε ένα μικρότερο, πιο χαοτικό και λιγότερο φιλτραρισμένο πακέτο. Ήταν το άλλο μου μισό», έγραψε.

«Ο σύγχρονος Πολ Γουόκερ»

Την ίδια ώρα, ο θάνατος του Τζέιμς Βερ έχει βυθίσει στο πένθος την τεράστια κοινότητα φίλων του αυτοκινήτου που είχε δημιουργήσει στη Νότια Καλιφόρνια.

Μαζί με τον πατέρα του, Σάιμον Βερ, είχε ιδρύσει το South OC Cars and Coffee, μια εκδήλωση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο. Κάθε Σάββατο συγκεντρώνει από 800 έως και 2.500 οχήματα, με λάτρεις του αυτοκινήτου κάθε ηλικίας να δίνουν το «παρών».

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Η μητέρα του, Σάρα, τον αποχαιρέτησε με μια συγκλονιστική ανάρτηση, θυμούμενη τα πρώτα του βήματα και την πρώτη φορά που είπε «Μπαμπά».

«Τα θυμάμαι όλα. Όλα», έγραψε.

Η σύζυγός του, Έμα, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ζωή τους και την ημέρα του γάμου τους, γράφοντας πως το να τον αγαπήσει ήταν «η μεγαλύτερη ευλογία» της ζωής της.

Φίλοι του από την κοινότητα των αυτοκινήτων πλημμύρισαν τα social media με μηνύματα αποχαιρετισμού. Μία από αυτούς τον χαρακτήρισε «σύγχρονο Πολ Γουόκερ» και «είδωλο της κοινότητας του αυτοκινήτου».

«Σε ευχαριστούμε που δημιούργησες μια κοινότητα που έγινε οικογένεια», έγραψε.

Η οικογένεια του 27χρονου έχει ζητήσει ιδιωτικότητα αυτές τις δύσκολες ώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη φονική σύγκρουση.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail / NYPost.