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Η εταιρεία DP World διεξάγει συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για την ανάπτυξη του έργου, αν και η χρηματοδότηση παραμένει αδιευκρίνιστη.

Το νέο λιμάνι θα επιτρέψει τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Κόλπου του Ομάν, μειώνοντας την εξάρτηση από τις θαλάσσιες διαδρομές που έκλεισαν λόγω συγκρούσεων.

Η στρατηγική αυτή επιλογή στοχεύει στη διασφάλιση του εμπορικού δικτύου IMEC, συνδέοντας αποτελεσματικά τις θαλάσσιες μεταφορές με τα χερσαία σιδηροδρομικά δίκτυα της περιοχής.

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Tο Ντουμπάι σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο λιμάνι επιδιώκοντας να ενισχύσει την ενεργειακή του ασφάλεια και παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World, η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι, βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμένα πολλαπλών χρήσεων στην παραθαλάσσια περιοχή της Φουτζέιρα, καθώς και για την κατασκευή ενός νέου σταθμού (terminal) στον υφιστάμενο λιμένα του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

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Το λιμάνι της Φουτζέιρα είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγματα από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, καθώς η εμπορική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 90% έως 95% μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που προέτρεψε την την DP World να αναζητήσει εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές.

Η επιλογή της Φουτζέιρα ως στόχου από το Ιράν δεν ήταν τυχαία, γιατί αποτελεί κρίσιμο κόμβο εισόδου και εξόδου στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), συνδέοντας τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές από την Ινδία με το χερσαίο σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, καταλήγοντας τελικά στον λιμένα της Χάιφα στο Ισραήλ.

FT Exclusive: DP World is planning to build a new port and a container terminal on the United Arab Emirates’ east coast that would reduce Dubai’s dependence on its flagship Jebel Ali hub and bypass the Strait of Hormuz. https://t.co/lF2nUTqlUc pic.twitter.com/piVEq9N0BQ — Financial Times (@FT) July 13, 2026

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για το προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ η δομή και η χρηματοδότηση του έργου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της DP World, το νέο λιμάνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Το νέο έργο θα ενισχύσει την παρουσία της DP World στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται οδικώς προς το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και άλλες χώρες του Κόλπου.

Αξιωματούχοι των χωρών του Κόλπου διευκρίνισαν ότι η μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων προς τα ανατολικά δεν σημαίνει πως το Τζεμπέλ Άλι θα αντικατασταθεί πλήρως. Το λιμάνι, που αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε επί δεκαετίες, αποτελεί ένα τεράστιο εμπορικό και βιομηχανικό συγκρότημα, με εκτεταμένη ελεύθερη οικονομική ζώνη, αποθήκες και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας.