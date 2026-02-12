Ένας Γάλλος ηλικιωμένος, 91 ετών, έγινε πατέρας για έβδομη φορά στη ζωή του, καθώς το μικρότερο παιδί του είναι έξι μηνών και το μεγαλύτερο 60.

Το γαλλικό L’Independant συνάντησε τον Pierre Sablé, ο οποίος υποστηρίζει ότι η πατρότητα σε προχωρημένη ηλικία φέρνει χαρά. «Η μεγαλύτερη κόρη μου είναι η Καρόλ, η οποία είναι 60 ετών, και η μικρότερη είναι εδώ». Η μικρότερη είναι η Λουίζα-Μαρία, η οποία γεννήθηκε πριν από έξι μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν θεωρεί τον εαυτό του «τόσο μεγάλο», ενώ παράλληλα τόνισε ότι γυμνάζεται συστηματικά. «Είμαι ο μόνος που τρέχει, που κάνει τρέξιμο σε ορεινά μονοπάτια. Δουλεύω τη γη όπου έχουμε φυτέψει σαν να είμαι 20 χρόνια νεότερος».

Ο 91χρονος έχει τρέξει στους μαραθώνιους της Νέας Υόρκης, της Ρώμης και του Λος Άντζελες στην κατηγορία άνω των 80 ετών. Ακόμα, έχει ένα σημαντικό μήνυμα προς τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που έγινε για δεύτερη φορά πατέρας στα 82, λέγοντας: «Νιώθω σαν να θέλω να του πω: Σε νικήσαμε, γέρο μου».

Η Άικα, σύζυγος του Πιερ και μητέρα της μικρής Λουίζα Μαρία, επιβεβαιώνει ότι ο σύζυγός της είναι «ένας πολύ καλός πατέρας, ένας πολύ καλός σύντροφος ζωής». Ξέρει ότι η διαφορά ηλικίας είναι μεγάλη, αλλά λέει ότι είναι «ευτυχισμένη» μαζί του.