«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δηλώνει ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, σε συνέντευξή του σε γαλλικά ΜΜΕ μετά τα αποθαρρυντικά μηνύματα της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο, που εξαφάνισαν κάθε πιθανότητα υποστήριξής του.

Η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης, βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο από τότε που ο Μπαϊρού ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να περάσει τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό. Η κατά+άρρευση της κυβέρνηση τους ωστόσο θα εντείνει τις αμφιβολίες για το εάν οποιαδήποτε γαλλική κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα προϋπολογισμού στην ευρωζώνη.

Advertisement

Advertisement

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ζορντάν Μπαρντέλλα, προέδρου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, και του ηγέτη των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ, επιβεβαίωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της πρότασης εμπιστοσύνης, λέγοντας ότι σχεδίαζαν να συμμετάσχουν στις συναντήσεις που συγκάλεσε ο Μπαϊρού μόνο από ευγένεια.

Η απόφαση των Σοσιαλιστών να ψηφίσουν κατά της πρότασης εμπιστοσύνης είναι «αμετάκλητη», δήλωσε ο Φωρ στο δίκτυο BFM. «Η μόνη λέξη που περιμένω να πει τώρα είναι “αντίο”», πρόσθεσε.

Η βουλευτής του France Unboved, Mathilde Panot, δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα της δεν θα υποστήριζε καμία κυβέρνηση που δεν θα είχε την ισχυρή φωνή της ακροαριστερής ομάδας.

Η πολιτική κρίση εντείνει την οικονομική την ώρα που τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν περαιτέρω σήμερα με το spread απόδοσης του 10ετούς ομολόγου Γαλλίας-Γερμανίας – ένα βασικό μέτρο κινδύνου – να αλλάζει ελάχιστα στις 78 μονάδες βάσης. Ο δείκτης έκλεισε στις 82 στις 27 Αυγούστου, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο.

Σε κίνδυνο η οικονομία

Η αναταραχή ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν ο Μπαϊρού πρότεινε περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητες για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 4,6% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος. Οι επενδυτές κάνουν πλέον λόγο για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στη Γαλλία, η οποία απειλεί να εκτροχιάσει μια αναδυόμενη οικονομική ανάκαμψη τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρώπη.

«Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού ή του Φρανσουά Μπαϊρού», δήλωσε ο ίδιος λέγοντας ότι «δεν είναι ούτε καν η μοίρα της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η μοίρα της Γαλλίας».

Με τις απεργίες των εργαζομένων να έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβρη, η αποπομπή του Μπαϊρού θα επαναφέρει τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε ένα αδιέξοδο από το οποίο αγωνίζεται να βγει μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους που οδήγησαν τη Γαλλία σε πολιτικό χάος και οικονομικό αδιέξοδο.