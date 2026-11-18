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Οι καταγγέλλουσες υποστήριξαν ότι ο φόβος απώλειας της εργασίας τους λόγω της εξουσίας του κατηγορουμένου εμπόδισε την έγκαιρη αποκάλυψη των περιστατικών.

Ο 63χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας ισχυριζόμενος ότι οι πράξεις του αποτελούσαν αστεία μιας άλλης εποχής, ενώ η απόφαση αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί ξανά το 2023 σε φυλάκιση δύο μηνών για σεξουαλική επίθεση σε υπάλληλο καταστήματος.

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Ο Πιερ Μενές, σχολιαστής στο Canal+, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο 20.000 ευρώ, για φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών και ηθική παρενόχληση της μίας εξ αυτών.

Η μία από τις συγκεκριμένες γυναίκες εξήγησε ότι δεν είχε κάνει νωρίτερα την καταγγελία γιατί βρισκόνταν και η ίδια στο Canal+ και -λόγω του ρόλου του 63χρονου στο Μέσο και της «εξουσίας» που είχε- φοβόταν πως θα έχανε τη δουλειά της.

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Και οι τρεις γυναίκες περιέγραψαν ένα περιβάλλον στο οποίο ο φόβος των επαγγελματικών συνεπειών δυσκόλευε ή ακόμη κι έκανε «απαγορευτική» την αποκάλυψη των περιστατικών.

Πέρα από τις τρεις καταγγελίες από συναδέλφους του, το 2023 ο Πιέρ Μενές είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο μηνών για σεξουαλική επίθεση σε υπάλληλο καταστήματος στο Παρίσι.

Οι τρεις καταγγελίες

Το 2021 προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» («Δεν είμαι σκύλα, είμαι δημοσιογράφος») σε συνσκηνοθεσία της Μαρί Πορτολάνο, που αναδείκνυε τον σεξισμό που βιώνουν οι γυναίκες στον αθλητικό δημιοσιογραφικό χώρο.

Σε πλάνα που «κόπηκαν» η δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Πιερ Μενές -στη διάρκεια των γυρισμάτων τον Αύγουστο του 2016- της σήκωσε τη φούστα.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά ένα φιλί που επιβλήθηκε δια της βίας στην Φραντσέσκα Αντονιότι, σε ζωντανή εκπομπή τον Μάΐο του 2016, με την ίδια να φαίνεται σοκαρισμένη στο βίντεο και το πλατό να γελά.

Η τρίτη και τελευταία καταγγέλουσα ήταν πρώην εργαζόμενη στο Canal+ κι έκανε λόγο για ανάρμοστες σωματικές επαφές, εξευτελιστικές συμπεριφορές και προσβολές επί σειρά ετών ενώ έγινε αναφορά σε κατάχρηση εξουσίας, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας, καθιστούσε δύσκολη την καταγγελία των γεγονότων, καθώς φοβόταν πως θα έχανε τη δουλειά της.

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Η θέση που πήρε ο Μενές

Στη δίκη, ο 63χρονος Πιερ Μενές αρνήθηκε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές του ανήκαν σε μια διαφορετική εποχή. Ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει απρεπή γλώσσα και είχε προχωρήσει σε συμπεριφορές που ο ίδιος θεωρούσε αστείες.

Η υπεράσπιση, ζήτησε την αθώωσή του Μενές, την ώρα που η Εισαγγελία υπογράμμισε τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Η απόφαση για την υπόθεση αναμένεται στις 11 Ιανουαρίου 2027.

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