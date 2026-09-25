Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η γυναίκα που είχε καταθέσει αγωγή κατά του Jay-Z για σεξουαλική επίθεση ανακάλεσε πλήρως τους ισχυρισμούς της, δηλώνοντας ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.

Η καταγγέλλουσα παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες της ήταν ψευδείς και ανέφερε ότι προβλήματα ψυχικής υγείας επηρέασαν την αρχική της στάση.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έλαβε καμία οικονομική αποζημίωση για την απόσυρση των ισχυρισμών της και ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τον ράπερ.

Ο Jay-Z, ο οποίος αρνούνταν εξαρχής τις κατηγορίες, απέσυρε τη νομική του δράση εναντίον της γυναίκας μετά τη δημόσια ανάκλησή της.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης συνεχίζει τη δικαστική αντιπαράθεση με τον δικηγόρο που είχε καταθέσει την αρχική αγωγή για λογαριασμό της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η γυναίκα που κατηγόρησε τον Jay-Z για σεξουαλική επίθεση μέσω αγωγής που είχε καταθέσει εναντίον του ανακαλεί τους ισχυρισμούς της… Πλέον λέει ότι δεν τη βίασε ποτέ και ότι δεν έχουν καν συναντηθεί ποτέ.

Η καταγγέλλουσα του μουσικού είχε καταθέσει την αγωγή ως «Jane Doe» πριν από δύο χρόνια… αλλά σε ένα νέο δικαστικό έγγραφο, το οποίο απέκτησε το TMZ, ανακαλεί πλήρως τους ισχυρισμούς της.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν υπάρχει «καμία αλήθεια» σε καμία από τις κατηγορίες της… προσθέτοντας: «Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου έχουν προκαλέσει στον κ. Carter (σ.σ Shawn Corey Carter, το κανονικό όνομα του Jay-Z) τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν πλήρως».

Λέει ότι αποκάλυψε «προβλήματα ψυχικής υγείας» στη νομική της ομάδα πριν καταθέσουν την αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024 και προβάλλουν τις βαριές κατηγορίες εναντίον του εμβληματικού ράπερ. Ο δικηγόρος του Τέξας Tony Buzbee κατέθεσε την αρχική αγωγή.

Στην εν λόγω αγωγή, ισχυριζόταν ότι ο Τζέι και ο Ντίντι τη βίασαν ενώ ένας τρίτος, ανώνυμος διάσημος, παρακολουθούσε, αλλά τώρα δηλώνει: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε καμία από τις καταγγελίες μου εναντίον του κ. Κάρτερ»… και προσθέτει ότι δεν έχει λάβει «οικονομική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από τον κ. Κάρτερ ή από οποιονδήποτε ενεργεί εκ μέρους του».

🚨 Jay-Z sexual assault accuser recants, says "no truth to any of my claims."



Details: https://t.co/KANeK0sTmd pic.twitter.com/8i4O0lB3mG — TMZ (@TMZ) September 25, 2026

Ο νέος δικηγόρος της γυναίκας, Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν Τζούνιορ, δηλώνει στο TMZ… «Η πελάτισσά μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αλλά έπεσε σε λάθος όσον αφορά τους ισχυρισμούς της που αφορούσαν τον κ. Κάρτερ, και οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν ψευδείς».

Ο νέος δικηγόρος της προσθέτει… «Ο κ. Κάρτερ δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν επέδειξε καμία ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της, και εκείνη δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ζητά ειλικρινά και άνευ όρων συγγνώμη από τον κ. Κάρτερ και την οικογένειά του».

Advertisement

Η γυναίκα δηλώνει ότι αποφάσισε «εθελοντικά» να ανακαλέσει τους ισχυρισμούς της… και ότι «δεν έλαβε καμία χρηματική αμοιβή, πληρωμή ή οικονομική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από τον κ. Κάρτερ ή από οποιονδήποτε ενεργούσε εκ μέρους του».

Λέει ότι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2024 είδε μια διαφήμιση στο Facebook που αναζητούσε άτομα που ενδεχομένως είχαν καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Diddy. Λέει ότι η διαφήμιση της ξύπνησε αναμνήσεις από τον βιασμό που υπέστη όταν ήταν 13 ετών. Λέει ότι έκανε κλικ στη διαφήμιση και ήρθε σε επαφή με την AVA Law Group, και αργότερα συνδέθηκε με τον Buzbee, ο οποίος κατέθεσε καταγγελία εκ μέρους της.

Ο Jay-Z αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της από την αρχή.

Advertisement

Είναι ενδιαφέρον ότι η καταγγέλλουσα είχε ήδη αποσύρει την αγωγή της εναντίον του Jay τον Φεβρουάριο του 2025. Έναν μήνα αργότερα, ο Jay κατέθεσε αγωγή εναντίον του Buzbee, του δικηγορικού του γραφείου και της Jane Doe… αλλά, τώρα που αυτή ανακάλεσε δημοσίως τις κατηγορίες της, την απαλλάσσει από την ευθύνη σε αυτή την υπόθεση.

Ο Jay, ωστόσο, συνεχίζει να επιτίθεται στον Buzbee με όλη του τη δύναμη.

Advertisement