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Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Λίμα, αποκαλύπτοντας την επίθεση του κατηγορούμενου εις βάρος της 26χρονης καλλιτέχνιδος.

Η Σαλδάνια δήλωσε ότι η επίθεση αποτέλεσε κορύφωση επαναλαμβανόμενης παρενοχλητικής συμπεριφοράς, ενώ κατήγγειλε την έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον του συγκροτήματος.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Σάντσες Τσαβέστα μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ειδική Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών διεξάγει επίσημη έρευνα για τις καταγγελλόμενες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

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Σφοδρές αντιδράσεις και κύμα οργής έχει προκαλέσει στο Περού η δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της 26χρονης τραγουδίστριας Νάλντι Σαλδάνια από τον μαέστρο του συγκροτήματος La Bella Luz, Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα, στο οποίο η ίδια συμμετείχε ως μέλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια πρόβας του συγκροτήματος στη Λίμα. Στο βίντεο διακρίνεται η Σαλδάνια να βγαίνει από την τουαλέτα, όταν ο Τσαβέστα την πλησιάζει αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με τις εικόνες, επιχειρεί να τη φιλήσει και, παρά τις προσπάθειές της να απομακρυνθεί, επιμένει να τη θωπεύει στα στήθη και τα οπίσθια.

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Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ήδη από την επόμενη ημέρα, αναμένοντας παράλληλα μια ξεκάθαρη και αποφασιστική στάση από το συγκρότημα, με το οποίο συνεργαζόταν επί τρία χρόνια. Όπως αναφέρει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και παρέμεινε στο συγκρότημα για ακόμη έναν μήνα, πριν αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει.

VIDEO | La cantante peruana Naldy Saldaña ha acusado al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. pic.twitter.com/s9hhiwZn8B August 5, 2026

Η απομάκρυνση του Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα, ο οποίος εκτός από μαέστρος ήταν και ο πληκτράς του συγκροτήματος, ανακοινώθηκε μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των επίμαχων βίντεο.

Σύμφωνα με την El País, η Νάλντι Σαλδάνια θεωρείται μία από τις πιο γνωστές φωνές της περουβιανής κούμπια, έχοντας ξεκινήσει την καλλιτεχνική της πορεία σε ηλικία μόλις 14 ετών. Η ίδια επισημαίνει ότι τα βίντεο δεν καταγράφουν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτελούν την κορύφωση μιας συμπεριφοράς που δεχόταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά. Εκείνον τον τελευταίο μήνα απέφευγα ακόμη και να πηγαίνω στην τουαλέτα. Κάθε φορά που έμπαινα, έβαζε το χέρι του πάνω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, ένιωθε μόνη και απροστάτευτη, καθώς η αντίδραση που εισέπραξε από μέλη του συγκροτήματος περιορίστηκε στη φράση: «Σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις». Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα είναι ξάδελφος του ιδρυτή του συγκροτήματος, Όσκαρ Κουστόδιο Τσαβέστα.

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Περιγράφοντας όσα συνέβησαν το βράδυ της επίθεσης, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Πήγα στην τουαλέτα και όταν βγήκα προσπάθησε να με σταματήσει. Δεν με άφηνε να περάσω. Προσπάθησε να με φιλήσει. Άρχισε να με αγγίζει. Τώρα που βλέπω το βίντεο, δεν ξέρω γιατί γύρισα πίσω. Μάλλον επειδή φοβόμουν. Νόμιζα ότι ήθελε να μου πει κάτι ή να μου φωνάξει. Με άρπαξε ακόμη πιο σφιχτά, άρχισε να με αγγίζει παντού και με έσφιγγε όλο και περισσότερο».

Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την Ειδική Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών, η οποία εξετάζει το αδίκημα των ασελγών πράξεων ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

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Με πληροφορίες από El País