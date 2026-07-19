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Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από είκοσι κατοίκων μετά την ισχυρή δόνηση.

Περίπου 300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας και ενός μοναστηριού.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ορεινή περιοχή των Άνδεων στο Περού, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μέχρι στιγμής περίπου 300 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε το Σάββατο στις 21:24 (τοπική ώρα). Το επίκεντρο εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης Σικάγια (Sicaya), στην επαρχία Ουανκάγιο (Huancayo), ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

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#Mundo 🇵🇪 ¡Atención! Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/NDX6PYjEBp — Vanguardia (@vanguardiacom) July 19, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Περού ανέφερε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αρκετά κτίρια να καταρρέουν ή να υφίστανται σοβαρές στατικές βλάβες. Ανάμεσα στα κτίρια που επλήγησαν περιλαμβάνονται η τοπική εκκλησία και το μοναστήρι της περιοχής.

⚠️ UPDATE: A shallow M5.5 earthquake hit central Peru, centered 2 km WSW of Sicaya, Junín.



Struck at a 10 km depth; authorities confirm at least 5 people were killed.



Heavy structural damage reported across Huancayo province.



Sismo – Terremoto – Perú – Sicaya pic.twitter.com/qbEHztwGXq — GeoTechWar (@geotechwar) July 19, 2026

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, την αγροτική περιοχή Τσόνγκο Μπάχο (Chongo Bajo). Συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι, τυλιγμένοι με κουβέρτες, παρέμειναν έξω από τα σπίτια τους, πολλά από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ κάτω από τα συντρίμμια διακρίνονταν ακόμη και ζώα.

A 5.6-magnitude earthquake struck central Peru. Rescuers combed through the rubble to search for survivors https://t.co/Z74cqlY3RA pic.twitter.com/gws12Rfmrl Advertisement July 19, 2026

Το Περού έχει βιώσει και στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς. Το 2007, σεισμός μεγέθους 7,9 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Πίσκο, στην περιφέρεια Ίκα, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 600 ανθρώπων.

Οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα, καθώς το Περού βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.

Με πληροφορίες από abcNEWS

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