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Σε «ρυθμούς» Μουντιάλ μπήκαν αστυνομικοί στο Περού καθώς ντύθηκαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Αυτό συνέβη στα πλαίσια επιχείρησης για την κατασκοπεία ύποπτου εμπόρου ναρκωτικών. Έχοντας συλλέξει στοιχεία ότι ο καταζητούμενος είναι φίλαθλος και οπαδός του Μουντιάλ, αποφάσισαν να μεταμφιεστούν σε μασκότ προκειμένουν να τον «πιάσουν στα πράσα».

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POLICÍAS DISFRAZADOS CAPTURAN DELINCUENTES EN PERÚ



Policías disfrazados de mascotas de la copa Mundial de la FIFA arrestaron a un sospechoso durante una operación encubierta contra el narcotráfico en Lima, Perú.

pic.twitter.com/PdDbEOjWA8 — News On Demand (@OnDemand_News) June 12, 2026

Και ενώ ο ανυποψίαστος άνδρας παρακολουθούσε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι δύο Περουβιανοί αστυνομικοί, ντυμένοι ως Clutch και Maple, δύο από τις μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έσπασαν με μεταλλική βαριοπούλα την πόρτα ενός σπιτιού σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λίμα, ώστε να εισέλθουν μαζί με άλλους αστυνομικούς και να τον συλλάβουν.

Police officers in Peru dressed up as 2026 World Cup mascots as they targeted a suspected drug trafficker, who is a ‘die-hard football fan, living and breathing the World Cup fever’. pic.twitter.com/07cjMIZibL — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2026



Ο Συνταγματάρχης Κάρλος Ανκατάρα, διοικητής της ειδικής μονάδας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου άνδρα με τη συνδρομή δύο μυστικών αστυνομικών πρακτόρων.