Σε «ρυθμούς» Μουντιάλ μπήκαν αστυνομικοί στο Περού καθώς ντύθηκαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Αυτό συνέβη στα πλαίσια επιχείρησης για την κατασκοπεία ύποπτου εμπόρου ναρκωτικών. Έχοντας συλλέξει στοιχεία ότι ο καταζητούμενος είναι φίλαθλος και οπαδός του Μουντιάλ, αποφάσισαν να μεταμφιεστούν σε μασκότ προκειμένουν να τον «πιάσουν στα πράσα».
Και ενώ ο ανυποψίαστος άνδρας παρακολουθούσε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι δύο Περουβιανοί αστυνομικοί, ντυμένοι ως Clutch και Maple, δύο από τις μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έσπασαν με μεταλλική βαριοπούλα την πόρτα ενός σπιτιού σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λίμα, ώστε να εισέλθουν μαζί με άλλους αστυνομικούς και να τον συλλάβουν.
Ο Συνταγματάρχης Κάρλος Ανκατάρα, διοικητής της ειδικής μονάδας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου άνδρα με τη συνδρομή δύο μυστικών αστυνομικών πρακτόρων.