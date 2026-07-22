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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 5 παιδιά, εξαιτίας πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς 2 κατοικίες σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λίμα, στο Περού.

Ο αρχηγός της περουβιανής αστυνομίας Όσκαρ Αριόλα ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών είναι «9 μέλη της οικογένειας Βίλτσες», συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών (ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών).

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Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό του εμπρησμού, καθώς κύκλωμα εκβιαστών απειλούσε επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή.