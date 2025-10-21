Το κατώφλι της φυλακής Σαντέ στο Παρίσι πέρασε σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την πενταετή ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης. Σημειώνεται πως είναι ο πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που μπαίνει στη φυλακή και όπως έγραψε νωρίτερα στο X : «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Ο Σαρκοζί αναχώρησε απο την οικία του του χέρι-χέρι με τη σύντροφό του, Κάρλα Μπρούνι και υπό τις υπό τις επευφημίες του πλήθους που τον περίμενε ενώ λίγο αργότερα αναχώρησαν οι τρεις γιοι του καθώς οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου τραγουδούσαν την Μασσαλιώτιδα.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας χαιρέτησε τους υποστηρικτές και τους αγαπημένους του πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και κατευθυνθεί προς το σωφρονιστικό ίδρυμα Σαντέ. Λίγο νωρίτερα, αποχώρησαν από το σπίτι και οι τρεις γιοι του, Ζαν, Πιέρ και Λουί, μέσα σε χειροκροτήματα, ενώ ο κόσμος τραγουδούσε και τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη Μασσαλιώτιδα.

Μια ώρα αργότερα ο Σαρκοζί είχε φτάσει στις φυλακές Σαντέ όπου είχαν κρατηθεί διαβόητοι κακοποιοί όπως ο Κάλρος το Τσακάλι, ο διάσημος «Πεταλούδας» της Γαλλίας, ο υπεύθυνος για δεκάδες ληστείες τραπεζών και ισάριθμες συλλήψεις και εντυπωσιακές αποδράσεις Ζακ Μεσρίν.

Βέβαια, το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα που χρίστηκε στο Παρίσι το 1867 με ακτινωτή αποτελεί πλέον, σε μεγάλο βαθμό, φυλακές VIP.

Ακόμη και έτσι όμως ο Σακορζί περνά όλη την τυπική και δύσκολη διαδικασία της εισαγωγής σε αυτή.

Ως κρατούμενος θα περάσει από το στάδιο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, θα υποβληθεί γυμνός σε σωματική έρευνα και θα του δοθεί αριθμός κρατουμένου ενώ θα του δοθούν επίσης σεντόνια, κουβέρτα, εσώρουχα, πιάτα για φαγητό, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτί και μολύβια για να γράφει επιστολές στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Σαρκοζί είχε ετοιμάσει μια τσάντα «στην οποία έβαλε πουλόβερ» για να αποφύγει κάποιο κρυολόγημα, αλλά και «ωτοασπίδες επειδή κάνει πολύ θόρυβο». Προετοιμάστηκε επίσης ψυχικά, διαβεβαίωσε ο δικηγόρος ενώ τόνισε πως είναι «κάποιος που έχει πολλή ενέργεια και δύναμη», οπότε «μια απομόνωση όπως αυτή που πρόκειται να υπομείνει είναι δύσκολη γι’ αυτόν, αλλά έχει προετοιμαστεί».

Ο Σαρκοζί, φυσικά δεν θα βρεθεί στο ίδιο περιβάλλον με τους κοινούς κρατούμενους. Θα κρατηθεί στην ειδική «πτέρυγα VIP», όπου μόνο λίγοι έχουν πρόσβαση. Τα κελιά εκεί έχουν σχεδόν την ίδια επιφάνεια με τα κοινά, περίπου 9 τ.μ., αλλά η διαφορά είναι ότι ο ένοικος δεν χρειάζεται να μοιραστεί τον χώρο του με άλλους.

Μετά τη πρώτη νύχτα η συνηθισμένη καθημερινή ζωή του Σαρκοζί ως κρατουμένου θα ξεκινήσει με πρωινό. Το ψωμί και η μαρμελάδα, που πρέπει να φυλάσσονται, συνήθως παραδίδονται την προηγούμενη μέρα, στις 6:30 μ.μ., με το βραδινό γεύμα.

Θα μπορεί να χρησιμοποιεί το μάτι της κουζίνας στο κελί του για να ζεσταίνει το φαγητό, είτε της φυλακής, είτε εκείνο που μπορεί να αγοράζει από την καντίνα.

Επίσης, το κελί του, όπως και σε όλα τα άλλα στη φυλακή Σαντέ από το 2021 είναι εξοπλισμένα με τηλέφωνα, που έχουν καταχωρησμένους περί τους δέκα αριθμούς και έτσι θα μπορεί να επικοινωνίε με τα αγαπημένα του πρόσωπα ή τον δικηγόρο του. Βέβαια, τα τηλεφωνήματα είναι πολύ ακριβά, «έως 110 ευρώ το μήνα για 20 λεπτά κλήσεων».

Δραστηριότητες

Μεταξύ των γευμάτων οι δραστηριότητες του Σαρκοζί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του θα είναι περιορισμένες, αφού μόνον συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων θα μεταβαίνει για χρονομετρημένο προαυλισμό, ή στο εξοπλισμένο με διαδρόμους γυμναστήριο καθώς και στη βιβλιοθήκη, εφόσον το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση της φυλακής στον Σαρκοζί θα επιτρέπονται δύο προαυλισμοί την εβδομάδα «Ο Πρόεδρος θα βρίσκεται σε απομόνωση. (…) Σε μια μονάδα που περιβάλλεται από άτομα με βίαιο παρελθόν. (…) Θα είναι μόνος του όλη την ώρα εκτός από τρία δωμάτια επισκεπτηρίου την εβδομάδα. Και θα του επιτρέπονται μία ώρα εξόδου δύο φορές την εβδομάδα», καθώς και τρεις φρουροί «συνεχώς μαζί του», αναφέρει ο δικηγόρος του.

Επίσης, έχει δικαίωμα για τρεις ωριαίες επισκέψεις την εβδομάδα, πέραν των τακτικών ραντεβού με τους δικηγόρους του η δε οικογένειά του θα έχει ειδική πρόσβαση στο ιατρείο της φυλακής Λα Σαντέ μέσω ξεχωριστού σημείου εισόδου, ώστε να αποφεύγει την επαφή με συγγενείς άλλων κρατουμένων.