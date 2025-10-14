Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ετοιμάζεται να περάσει τις πύλες της φυλακής La Santé στο Παρίσι – ένα μέρος που στο παρελθόν φιλοξένησε μερικούς από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της χώρας. Ο πρώην πρόεδρος, που υπήρξε για χρόνια στο κέντρο της πολιτικής ζωής, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που συγκλονίζει τη Γαλλία και απειλεί να σκιάσει οριστικά την πολιτική του κληρονομιά.

Η καταδίκη και η υπόθεση Λιβύης

Τον Σεπτέμβριο, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με το φερόμενο σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με λιβυκά κεφάλαια — μια υπόθεση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, περιλάμβανε ανταλλάγματα σε επίπεδο διπλωματίας και συμβολαίων.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι πέντε χρόνια φυλάκισης, με την προοπτική να αποφυλακιστεί νωρίτερα υπό όρους. Ο πρώην πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση, επιμένοντας στην αθωότητά του και καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως «πολιτική δίωξη».

Η «πτέρυγα VIP» της La Santé

Σύμφωνα με το CNN, ο Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί στην ειδική πτέρυγα VIP της φυλακής La Santé – τη μοναδική σωφρονιστική εγκατάσταση εντός των ορίων της γαλλικής πρωτεύουσας. Η πτέρυγα αυτή προορίζεται για κρατούμενους των οποίων η ασφάλεια θα κινδύνευε αν τοποθετούνταν με τον γενικό πληθυσμό, όπως πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί ή μέλη εξτρεμιστικών ομάδων.

Το κτίριο, που βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, απέναντι από ένα γηροκομείο, περνά σχεδόν απαρατήρητο – μόνο οι σειρήνες προδίδουν την ύπαρξή του όταν μεταφέρονται κρατούμενοι.

Διαβόητοι πρώην κρατούμενοι

Στην ιστορία των 150 χρόνων της La Santé έχουν φυλακιστεί εκεί μερικές από τις πιο γνωστές μορφές του εγκληματικού και πολιτικού κόσμου της Γαλλίας.

Μεταξύ αυτών ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός ως «Κάρλος το Τσακάλι», ένας από τους πιο διαβόητους τρομοκράτες των δεκαετιών του ’70 και ’80. Εκεί κρατήθηκε και ο Ζακ Μεσρίν, ο διάσημος ληστής τραπεζών και δολοφόνος που έγινε θρύλος της γαλλικής παρανομίας, καθώς και ο Άλφρεντ Ντρέιφους, ο αξιωματικός που βρέθηκε στο επίκεντρο της ομώνυμης υπόθεσης στα τέλη του 19ου αιώνα.

Πιο πρόσφατα, τη φυλακή γνώρισε και ο Αλεξάντρ Μπενάλα, πρώην σωματοφύλακας του Εμανουέλ Μακρόν, μετά την καταδίκη του για άσκηση βίας εναντίον διαδηλωτών των Κίτρινων Γιλέκων. Ακόμη και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, εξέτισε μέρος της ποινής του εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος – Τη νύχτα ξεσπούν οι φωνές»

Παρά το γεγονός ότι η πτέρυγα VIP προσφέρει καλύτερες συνθήκες, οι πρώην τρόφιμοι επισημαίνουν πως η ζωή εκεί δεν είναι καθόλου εύκολη. «Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», είπε ένας πρώην κρατούμενος, «τη νύχτα σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων».

Η φυλακή, που χτίστηκε το 1867 με ακτινωτή αρχιτεκτονική ώστε οι φύλακες να έχουν οπτική επαφή με όλους τους θαλάμους, υπέστη τετραετή ανακαίνιση και ξανάνοιξε το 2019, προσφέροντας πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Αν ο Σαρκοζί κρατηθεί στην ειδική πτέρυγα, θα βρεθεί σε ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά — καθένα με τηλεόραση, ψυγείο, μικρή κουζίνα, ντους και τουαλέτα. Παρότι δεν είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά (μόλις 9 τ.μ.), οι τρόφιμοι διαμένουν μόνοι για λόγους ασφαλείας.

«Ξέρεις πότε μπαίνεις – δεν ξέρεις πότε θα βγεις»

Ο ίδιος ο Σαρκοζί δηλώνει πως θα αντιμετωπίσει τη δοκιμασία «με το κεφάλι ψηλά». Μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του, εμφανίστηκε οργισμένος, δηλώνοντας: «Αν θέλουν να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά είμαι αθώος».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος Πάτρικ Μπαλκανί, που έχει εκτίσει ποινή στη La Santé για φοροδιαφυγή:

«Ξέρεις πότε μπαίνεις… αλλά δεν ξέρεις πότε θα βγεις.»

Και για τον Νικολά Σαρκοζί, αυτή η φράση μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Πηγή: CNN

