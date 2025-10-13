250 Παλαιστίνιοι που εξέτιαν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές αναμένεται να απελευθερωθούν και να μεταφερθούν άμεσα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.
Το διεθνές πρακτορείο μεταδίδει ότι λεωφορεία ήδη ξεκίνησαν από τις φυλακές Οφέρ στη Δυτική Όχθη.
LIVE – Γάζα: Απελευθερώνονται οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τις φυλακές στο Ισραήλ – Το πρώτο λεωφορείο έφτασε στη Γάζα (Φωτογραφίες)
