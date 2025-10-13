Σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ - Οικογένειες περιμένουν τους συγγενείς τους την ημέρα που Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται από ισραηλινή φυλακή στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 13 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Ammar Awad

250 Παλαιστίνιοι που εξέτιαν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές αναμένεται να απελευθερωθούν και να μεταφερθούν άμεσα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Το διεθνές πρακτορείο μεταδίδει ότι λεωφορεία ήδη ξεκίνησαν από τις φυλακές Οφέρ στη Δυτική Όχθη.

Ρεπορτάζ σε εξέλιξη…