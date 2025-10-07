Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα πως ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει «σύντομα», με τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κλείνουν δύο χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αυτό που άρχισε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 40 ομήρων μας, 46 βασικά, 20 είναι ακόμα ζωντανοί» είπε στον Αμερικανό συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο. Σημειώνεται πως οι αναφορές του σε αριθμούς προκάλεσαν αίσθηση, καθώς ήταν λανθασμένοι: Στη Γάζα θεωρείται πως βρίσκονται 48 όμηροι, και 20 εκτιμάται πως είναι ζωντανοί. Τουλάχιστον 26 θεωρούνται νεκροί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των τελευταίων 2.

Όσον αφορά στο σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφεραν να αλλάξουν την κατάσταση και να ασκηθεί διεθνής πίεση στη Χαμάς για να αποδεχτεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Θεώρησα πως ήταν πολύ σημαντικό να ειπωθεί “απελευθερώστε αυτούς τους ομήρους, τερματίστε τη διακυβέρνηση της Χαμάς”. Ας προχωρήσουμε με την επιδίωξη μιας ειρήνης διαρκείας, που νομίζω ότι θα ήταν δυνατή όταν τελειώσει αυτό» σημείωσε.

«Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες. Νομίζω ότι μπορούμε να τους έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, μα και με τον ισλαμικό κόσμο πέρα από τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν κάποιες σημαντικές ισλαμικές χώρες, χώρες με μεγάλες ισλαμικές μειονότητες, που είναι σε επαφή με αυτό, μα νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, που ελπίζω θα γίνει πολύ γρήγορα με τη βοήθεια του προέδρου Τραμπ» είπε.

Με πληροφορίες από Times of Israel