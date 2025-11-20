Η Ευρώπη και μαζί της η Ελλάδα υποδέχονται τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι προέχει κάθε σχέδιο ειρήνευσης να γίνει αποδεκτό από την ίδια την Ουκρανία, ενώ καταφέρθηκε σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τα διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Advertisement

Advertisement

Ο κ., Γεραπετρίτης υπενθύμισε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στην ενεργειακή επάρκεια της Ουκρανίας για το επόμενο διάστημα, μέσα από σημαντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη έρχονται έπειτα από πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ έχουν «στείλει σήματα» στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί το πλαίσιο ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών.

Οι τρεις πληγές

Ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης είπε χαρακτηριστικά πως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολείται σήμερα «με τρεις ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας: τη Γάζα, την Ουκρανία και την υποσαχάρια Αφρική, με τη ζώνη του Σαχέλ και ιδίως το Σουδάν».

Εκτός από την Ουκρανία ο υπουργός αναφέρθηκε και στη Γάζα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαδικασία λήψης της απόφασης» του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόκειται, όπως είπε, για «ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο».

Σημείωσε δε ότι πρέπει άμεσα να αναληφθούν δράσεις, ιδίως γύρω από το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία «θα πρέπει να έχει σημαίνοντα λόγο στην περιοχή» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης.

Τελευταίο ζήτημα που έθιξε ήταν η κατάσταση στο Σουδάν. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για «μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση», υπογραμμίζοντας ότι «είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα» προκειμένου να διακοπεί κάθε πράξη που αντιβαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι είχε εκτενή συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν και ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη».

Ο Έλληνας Υπουργός σημείωσε τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «οφείλει να έχει άμεσο και ενεργό ρόλο» ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να ανακοπεί η ανθρωπιστική καταστροφή και να προστατευτούν οι μετακινήσεις πληθυσμών, «που μπορεί να προκαλέσουν και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα». «Η Ελλάδα», κατέληξε, «είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία, με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες και με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο από τη συμμετοχή της στην ΕΕ», συνεχίζοντας να στηρίζει το διεθνές δίκαιο «υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».