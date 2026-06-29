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Ο πολιτικός επιστήμονας Γιούργκεν Φάλτερ ανακάλυψε ότι η μητέρα του ήταν μέλος του κόμματος, αν και η ίδια δεν το είχε αποκαλύψει ποτέ.

Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επανεξετάσουν τις οικογενειακές αφηγήσεις σχετικά με τη δράση των προγόνων τους.

Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία ενισχύει τον δημόσιο διάλογο για την ιστορική μνήμη, σε μια περίοδο ενίσχυσης της ακροδεξιάς στη χώρα.

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Η δημοσιοποίηση νέων ψηφιακών αρχείων μελών του Ναζιστικού Κόμματος προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία, καθώς επιτρέπει σε χιλιάδες πολίτες να ερευνήσουν το παρελθόν των οικογενειών τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Γερμανός πολιτικός επιστήμονας Γιούργκεν Φάλτερ, ο οποίος αφιέρωσε την επιστημονική του πορεία στη μελέτη της ανόδου του ναζισμού και των μελών του Ναζιστικού Κόμματος.

Ο Φάλτερ είχε ήδη εξετάσει τα μεταπολεμικά έγγραφα αποναζιστικοποίησης της μητέρας του, όπου είχε χαρακτηριστεί «απαλλαγμένη από ευθύνες». Ωστόσο, όταν αναζήτησε το όνομά της στη νέα βάση δεδομένων, διαπίστωσε με έκπληξη ότι είχε εγγραφεί στο Ναζιστικό Κόμμα το 1940. Όπως δήλωσε στο CNN, «ήταν πραγματικά αδιανόητο να είχε ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα», καθώς τη θεωρούσε φιλελεύθερη καθολική με αντιναζιστικές πεποιθήσεις. Η ίδια δεν είχε αποκαλύψει ποτέ αυτή την πληροφορία στην οικογένειά της.

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Η πρόσβαση στα αρχεία δίνει πλέον τη δυνατότητα στους Γερμανούς να επανεξετάσουν οικογενειακές αφηγήσεις που συχνά παρουσίαζαν τους προγόνους τους ως αμέτοχους στα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος. Αν και οι καρτέλες δεν εξηγούν τους λόγους ένταξης κάθε μέλους, οι ιστορικοί επισημαίνουν ότι η χρονική στιγμή της εγγραφής μπορεί να προσφέρει ενδείξεις. Σύμφωνα με τον Φάλτερ, όσοι εντάχθηκαν πριν από το 1933 ήταν πιθανότερο να κινούνται από ιδεολογική πίστη, ενώ μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία πολλοί προσχώρησαν για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης, οικονομικού οφέλους ή προσωπικής προστασίας.

Η δημοσίευση των αρχείων συμπίπτει με την ενίσχυση της ακροδεξιάς στη Γερμανία και ιδιαίτερα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), στελέχη της οποίας υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να απομακρυνθεί από τη διαρκή ενασχόληση με το ναζιστικό παρελθόν. Αντίθετα, αρκετοί ιστορικοί θεωρούν ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ιστορική μνήμη και υπενθυμίζει πόσο εύκολα μπορεί να εδραιωθεί ο εξτρεμισμός μέσα σε μια κοινωνία.

Ο ίδιος ο Φάλτερ εκτιμά ότι η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων ίσως δεν ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, ωστόσο «θα οδηγήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν ξανά πώς ήταν δυνατόν να υπήρχαν τόσα πολλά μέλη του Ναζιστικού Κόμματος ανάμεσα στους προγόνους μας».

Με πληροφορίες από cnn.com