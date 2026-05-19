Μια τίγρη που δραπέτευσε και πιστεύεται ότι ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων» της Γερμανίας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία αφού επιτέθηκε σε έναν από τους φύλακες της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ένας 73χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση που δέχθηκε την Κυριακή, ενώ βρισκόταν μέσα στο χώρο που ήταν περιορισμένο το ζώο, που βρίσκεται σε ιδιωτική εγκατάσταση στα περίχωρα της γερμανικής πόλης Λειψίας.

Η τίγρη δραπέτευσε και βρέθηκε λίγο αργότερα από ένοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι πυροβόλησαν και την σκότωσαν.

Το ζώο εκτιμάται πως ανήκει στην αμφιλεγόμενη εκπαιδεύτρια και ιδιώτη ιδιοκτήτρια Κάρμεν Ζάντερ, η οποία αυτοαποκαλείται «Βασίλισσα των Τίγρεων» της Γερμανίας.

Η τίγρη ήταν ένα από τα οκτώ μεγάλα αιλουροειδή που διατηρούνταν στον βιομηχανικό χώρο κοντά στην γερμανική πόλη Schkeuditz, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι σκότωσε το ζώο επειδή δεν μπορούσε να το ελέγξει για να εξαλείψει οποιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο για το κοινό.

Ο δήμαρχος της περιοχής Thomas Druskat ζήτησε τη μετεγκατάσταση των υπόλοιπων ζώων και δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «αδιανόητο» τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχε επιτεθεί και σε άλλα άτομα.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Deutsche Presse-Agentur (DPA) ότι το περιστατικό ήταν «τρομερό και ανησυχητικό», με έναν από αυτούς να ισχυρίζεται ότι τα ζώα δεν φυλάσσονταν σε κατάλληλες συνθήκες.

Η φιλανθρωπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων Peta κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει δράση, λέγοντας στο DPA ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των ζώων που ανήκουν σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί το όνομα και το ψευδώνυμο της Ζάντερ, η εκπαιδεύτρια διοργανώνει «αξέχαστες» και «μοναδικές» εκδηλώσεις που το κοινό μπορεί να χαϊδεύει τις τίγρεις.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι οι επισκέπτες μπορούν να πληρώσουν για να χαϊδέψουν τις «δυναμικές τίγρεις των 250 κιλών» σε μια τοποθεσία κοντά στη Λειψία. Μια άλλη ενότητα του ιστότοπου περιλαμβάνει φωτογραφίες οκτώ τίγρεων – τρεις από τις οποίες φαίνεται να έχουν πεθάνει τα τελευταία εννέα χρόνια.

Οι τίγρεις περιλαμβάνουν την Kiara βάρους 190 κιλών, την 20χρονη Aschanti και την δίχρονη Imana.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να προέρχονται από την εκπαιδεύτρια παρουσιάζουν αρκετές φωτογραφίες των τίγρεων να παίζουν ενώ τονίζεται πως οι τίγρεις φροντίζονται και διατηρούνται υγιείς σε ένα φιλικό προς τα ζώα περιβάλλον.

