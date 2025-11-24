Ο 27χρονος Γερμανός YouTuber Jan Zimmermann βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Κένιγκσβίντερ την περασμένη Τρίτη (18/11). Η αστυνομία της Βόννης επιβεβαίωσε το γεγονός, ενώ η νεκροψία έδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Ο Zimmermann έγινε διάσημος το 2019 με το κανάλι «Gewitter im Kopf» («Καταιγίδα στο κεφάλι»), το οποίο δημιούργησε με τον φίλο του Tim Lehmann και συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Με χιούμορ και ειλικρίνεια μιλούσε για τη ζωή του με σύνδρομο Τουρέτ, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό.

Μάλιστα, το 2022 είχε υποβληθεί σε εμφύτευση εγκεφαλικού βηματοδότη για να αντιμετωπίσει τα τικ, χωρίς όμως η πάθηση να σχετίζεται – σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα – με τον θάνατό του.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους που τον ακολουθούσαν και εκτιμούσαν την αυθεντικότητά του και την προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το σύνδρομο Τουρέτ. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες από την αστυνομία.