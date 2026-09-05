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Η διοίκηση του ομίλου αντιμετωπίζει τη μειωμένη ζήτηση, τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και τις επιπτώσεις των δασμών στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις και η ισχύς της Κάτω Σαξονίας δυσχεραίνουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.

Οι εργαζόμενοι αναμένεται να υποστούν μειώσεις στα προνόμιά τους και περιορισμένες αυξήσεις μισθών, ενώ παραμένει αβέβαιο το μέλλον τεσσάρων εργοστασίων επί γερμανικού εδάφους.

Η πιθανότητα κλεισίματος εργοστασίου στην ανατολική Γερμανία προκαλεί ανησυχία για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

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Για τη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), οι περικοπές στην Volkswagen, που προβλέπουν μεταξύ άλλων την κατάργηση έως και 60.000 θέσεων εργασίας, είναι απλώς ένα πρώτο βήμα για τη διάσωση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.



«Η σκληρή πραγματικότητα της αγοράς δεν μπορεί να αποσιωπάται» σημειώνει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης.



«Η ζήτηση είναι ασθενέστερη από ό,τι προβλεπόταν πριν από λίγα χρόνια. Οι ανερχόμενες μάρκες από την Κίνα συρρέουν στην Ευρώπη. Οι πολιτικοί τακτικισμοί σχετικά με τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως προκάλεσαν αβεβαιότητα στους καταναλωτές, αλλά και δυσχέρειες στη βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές από τα δικά μας εργοστάσια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει οικονομικά ασύμφορες με τους δασμούς που επιβάλλει ο Τραμπ».



To Spiegel Online κάνει λόγο για «ιστορική αναδιάρθρωση του ομίλου» και υποστηρίζει ότι η διοίκηση «πέρασε το μεγαλύτερο πρόγραμμα περικοπών στην ιστορία της επιχείρησης, γιατί ήταν διατεθειμένη να παίξει ακόμα πιο βρώμικα από ό,τι το συνδικάτο IG Metall και η πολιτική. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπηςδεν θα είναι ποτέ πια όπως ήταν πριν».



«Το θεμελιώδες πρόβλημα της VW»

Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt διατυπώνει έντονη κριτική στις πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δυσχεραίνουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης που προωθεί ο επικεφαλής του ομίλου Όλιβερ Μπλούμε.



Μεταξύ άλλων διαβάζουμε: «Άλυτο παραμένει το θεμελιώδες πρόβλημα που παραλύει τη Volkswagen εδώ και χρόνια. Η παρελκυστική τακτική, στην οποία κάθε τόσο προσκρούει ο Μπλούμε, όπως γινόταν και με πολλούς από τους προκατόχους του, θα συνεχιστεί. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανυπέρβλητη ισχύ του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, το οποίο όχι μόνο διατηρεί το 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αλλά απολαμβάνει και μία σειρά προνομίων από την εποχή της ιδιωτικοποίησης της VW το έτος 1960».



Μπορεί όλα αυτά να λειτουργούσαν στο παρελθόν, επισημαίνει ο αρθρογράφος, αλλά «σήμερα οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει. Ο ανταγωνισμός από την Κίνα έχει αφήσει πίσω του τις γερμανικές πολυεθνικές. Το κόστος παραγωγής είναι κατά πολύ μικρότερο, τα ηλεκτρικά οχήματα (από την Κίνα) πολύ φθηνότερα και εν μέρει καλύτερα. Χρειάζονται, λοιπόν, θαρραλέες αποφάσεις για τη Volkswagen».



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Δυσάρεστα νέα για τους εργαζόμενους

Η Augsburger Allgemeine γράφει: «Με δεδομένο τον οξύ ανταγωνισμό της Κίνας, τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη δική της πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η Volkswagen δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Το ότι το συνδικάτο IG Metall και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας εγκρίνουν τις περικοπές θέσεων εργασίας δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μόνο μία εξυγίανση του ομίλου μπορεί να διασφαλίσει την περαιτέρω λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων (σε γερμανικό έδαφος). Τα επόμενα χρόνια οι εργαζόμενοι της VW θα δουν λιγότερες μισθολογικές αυξήσεις, ενώ θα αποχωριστούν ορισμένα από τα σημερινά τους προνόμια».



Η Tageszeitung (taz) σημειώνει ότι, παρά την κατ’αρχήν συμφωνία για τις περικοπές, παραμένει άδηλο το μέλλον των τεσσάρων εργοστασίων του ομίλου στη Γερμανία και εκτιμά ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το κλείσιμο του εργοστασίου στο Τσβίκαου της ανατολικής Γερμανίας, προκειμένου να διασωθούν τα παλαιότερα εργοστάσια του ομίλου στη δυτική Γερμανία.



«Οι συνέπειες θα είναι μοιραίες για τη Σαξονία και για την ανατολική Γερμανία – όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή» υποστηρίζει ο αρθρογράφος.



Πηγή: DW