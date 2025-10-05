Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ. Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να διαρκέσουν «μερικές ημέρες». «Αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει και θα κρατήσουν μερικές ημέρες», δήλωσε στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» τους όρους για τη μετά τον πόλεμο περίοδο, προειδοποιώντας όμως ότι η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, που αφορά τον αφοπλισμό της, θα είναι δύσκολη. Σε συνέντευξή του στο NBC, επισήμανε ότι «θα φανεί γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή, ανάλογα με την εξέλιξη των τεχνικών συνομιλιών και των συζητήσεων για τα επιχειρησιακά ζητήματα».

Νετανιάχου στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο



Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ, αντί για το Κάιρο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων να αναχωρήσει για την Αίγυπτο, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αποστολής μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα ταξίδευε μόνο εφόσον σημειωνόταν ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες.

«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ… αρνητικός;»: Η έντονη συνομιλία ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου και νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς

Έντονη υπήρξε η τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, έπειτα από τη μερική αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα από τη Χαμάς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλή είδηση», ενώ ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει τίποτα να πανηγυρίσουν».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου μόλις έλαβε την απάντηση της Χαμάς, την οποία θεώρησε θετική ένδειξη για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν ψυχρή.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος για εορτασμούς και ότι η απάντηση της Χαμάς δεν σημαίνει τίποτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της συνομιλίας.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν ιδιαίτερα οξεία: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός. Αυτή είναι νίκη — δέξου τη», φέρεται να είπε.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ζητώντας ωστόσο διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες. Ο Νετανιάχου, σε κλειστή σύσκεψη, χαρακτήρισε την απάντηση «απόρριψη» του σχεδίου Τραμπ και τόνισε την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς απάντησε θετικά.

Αντίθετα, ο Τραμπ εξέλαβε τη στάση της Χαμάς ως «παράθυρο ευκαιρίας» και εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για συμφωνία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είπε στον Νετανιάχου ότι αυτή είναι «η ευκαιρία του για νίκη» και πως «τελικά συμφώνησε». «Είναι εντάξει με αυτό. Πρέπει να είναι εντάξει. Δεν έχει άλλη επιλογή», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του.

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα — και λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή.

Το Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπάθησε να δείξει πλήρη ταύτιση με την Ουάσινγκτον, δημοσιοποιώντας βίντεο όπου ο Νετανιάχου επαινεί τον Τραμπ και υπογραμμίζει τα σημεία στα οποία συμφωνούν. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η τηλεφωνική συζήτηση της Παρασκευής υπήρξε ιδιαίτερα τεταμένη.

Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε κοινή γραμμή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, και αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Η αμερικανική διοίκηση εργάζεται ήδη στενά με το Ισραήλ για να το επιτύχει», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

