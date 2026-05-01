Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκονται οι σχέσεις των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να διατηρήσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου και κατ’ επέκταση των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά τη «φωτιά» που άναψε με ομιλία του σε λύκειο σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τις απειλές του…

Στα μέσα της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε στους μαθητές ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η δήλωση αυτή ήταν αρκετή για να εκνευρίσει τον Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε άμεσα απειλώντας με ένα εφιαλτικό σενάριο: την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία. Ο Μερτς επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση, επιμένοντας την Πέμπτη ότι όλα εξελίσσονται ομαλά στη σημαντικότερη στρατηγική σχέση της χώρας του.

«Εκτελούμε αυτό το έργο εδώ, καθώς και σε άλλες στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες στη Γερμανία, πλάι – πλάι με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη συμμαχία», δήλωσε μετά την παρακολούθηση στρατιωτικών ασκήσεων. Η Γερμανία, πρόσθεσε, ενισχύει τον στρατό της «προς αμοιβαίο όφελος και για να εμβαθύνουμε τον διατλαντικό μας δεσμό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, ο Γερμανός καγκελάριος, φάνηκε να «ποντάρει» στο ενδεχόμενο ο θυμός του Ντόναλντ Τραμπ να εκτονωθεί και τελικά να υποχωρήσει. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να «βράζει» από οργή, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της γνωστής εκδικητικότητάς του.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας (όπου έχει υπάρξει εντελώς αναποτελεσματικός!) και να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε εκείνους που απαλλάσσονται από την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας- ασφαλέστερο!», απάντησε μέσω του Truth Social λίγο μετά τις δηλώσεις του Μερτς για το ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός καγκελάριος θεωρείται ότι έχει κάνει περισσότερες υποχωρήσεις από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να διατηρήσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, η πίεση στο εσωτερικό της χώρας φαίνεται πως τον οδήγησε να χάσει τις εύθραυστες ισορροπίες, αναφέρεται στο δημοσίευμα του Politico.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε επαινέσει την κυβέρνηση Μερτς για τις πολιτικές της στη μετανάστευση και την ενέργεια, ενώ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο είχε χαρακτηρίσει τον καγκελάριο «φίλο» που κάνει «πραγματικά εξαιρετική δουλειά».

Η στρατηγική που ακολουθούσε ο Μερτς ήταν να αποφεύγει τη δημόσια σύγκρουση με τον Τραμπ — παρά τις σημαντικές διαφωνίες τους, από το ζήτημα της Ουκρανίας έως το εμπόριο — ώστε να διατηρεί καλές σχέσεις και επαρκή επιρροή, πιέζοντας τον πρόεδρο κατ’ ιδίαν προς τις γερμανικές θέσεις.

Υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε «ταπεινωθεί» από τους Ιρανούς, ο καγκελάριος ενδέχεται να το «παράκανε», ρισκάροντας μια ρήξη με έναν πρόεδρο γνωστό για τις αυθόρμητες αντιδράσεις του.

Παρά το γεγονός ότι τα διακυβεύματα για τη Γερμανία είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι πολιτικοί ηγέτες διατήρησαν σχετικά ψύχραιμη στάση, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη στρατιωτική παρουσία τους στη χώρα για τις δικές τους επιχειρήσεις. Παρά τις επιθέσεις του Τραμπ προς τον Μερτς, αρκετοί επισημαίνουν ότι η στρατιωτική συνεργασία παραμένει στενή και βαθιά εδραιωμένη, ενώ μια άμεση αμερικανική αποχώρηση δεν θεωρείται ρεαλιστικό σενάριο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες απειλές», δήλωσε ο Christoph Schmid, κορυφαίος βουλευτής αμυντικής πολιτικής των κεντροαριστερών εταίρων του Μερτς από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. «Μια αποχώρηση δεν είναι, βραχυπρόθεσμα, απλώς εφικτή. Και μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα θα αποδυνάμωνε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού παγκοσμίως».

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδια για την αποχώρηση 9.500 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία, χωρίς όμως να προλάβει να τα υλοποιήσει πριν τη λήξη της προεδρίας του. Ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, κινήθηκε για να ανακόψει αυτή την πρωτοβουλία.

Πλέον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει τρία χρόνια για να προχωρήσει σε ένα νέο σχέδιο αποχώρησης. Για τον Μερτς, ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως είναι η απώλεια επιρροής στον Τραμπ ιδιαίτερα όσον αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο Μερτς εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ. «Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά την άποψή μου, τόσο καλή όσο ποτέ», ανέφερε λίγο μετά τη νέα ένταση που προέκυψε.

Λήγει η διορία Τραμπ στο Ιράν

Την ίδια στιγμή, σε αδιέξοδο εξακολουθούν να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στάσιμη, με τον διπλό αποκλεισμό να συνεχίζεται χωρίς μεταβολές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει απεγνωσμένα μια συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και ρύθμιση για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στην προσπάθειά του να πιέσει το Ιράν να υποχωρήσει στο ζήτημα των πυρηνικών, αξιοποιεί ως διαπραγματευτικό εργαλείο τον παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό.

Επιπλέον, τα σενάρια για ένα νέο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν εντείνονται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για επερχόμενη «καταιγίδα». Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά τετραετίας, φτάνοντας χθες (30/04) τα 126 δολάρια ανά βαρέλι.

(Με πληροφορίες από Politico)

