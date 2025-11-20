Μια γυναίκα από τη Γιούτα, η Σίρλιν Γουάτσον, μήνυσε τον σύζυγό της, τον πολυγαμικό «προφήτη» Ντέιβιντ Γουάτσον, διεκδικώντας το 25% της περιουσίας.

Η Σίρλιν ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της την παραμέλησε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC 4. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1973 μέσω της Εκκλησίας των Αποστολικών Ενωμένων Αδελφών, μιας ομάδας φονταμενταλιστών Μορμόνων που υποστηρίζει την πολυγαμία, της οποίας ηγήθηκε αργότερα ο Ντέιβιντ. Το ζευγάρι απέκτησε 11 παιδιά, ενώ ο Ντέιβιντ είχε τουλάχιστον πέντε συζύγους, αν και μόνο μία νόμιμα αναγνωρισμένη.

Η Σίρλιν, που μεγάλωσε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, δήλωσε ότι η πολυγαμία «λειτουργούσε» για την ίδια, παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις. Στη μήνυσή της, ωστόσο, περιγράφει ένα πλαίσιο οικονομικής εκμετάλλευσης.

Από το 1989, όταν ίδρυσε την επιχείρησή της, την αλυσίδα παντοπωλείων Shirlyn’s Natural Foods, μέχρι και το 2000, όλα τα έσοδά της κατέληγαν στον σύζυγό της και στο κοινό τους νοικοκυριό ή στα παιδιά τους. Παράλληλα, εργάστηκε και ως γραμματέας στο συνεργείο αυτοκινήτων του Ντέιβιντ για πέντε χρόνια. Το 2016, ο Ντέιβιντ, η Σίρλιν και τρεις ακόμη «αδελφές σύζυγοι» μετακόμισαν σε μια μεγάλη ιδιοκτησία στο Μάντι της Γιούτα, όπου έμεναν σε ξεχωριστές κατοικίες. Σύμφωνα με τη Σίρλιν, ο σύζυγός της υποσχέθηκε ότι όλες οι γυναίκες του θα είχαν ίσο μερίδιο στην περιουσία μέσω ενός οικογενειακού καταπιστεύματος.

Το 2019 όμως, εγκατέλειψε τον σύζυγό της επειδή την παραμελούσε υπέρ μιας «αγαπημένης συζύγου». Τον Φεβρουάριο του 2020, η παραμέληση – σύμφωνα με τη μήνυση – επεκτάθηκε και στον εκλιπόντα γιο τους Ρόμπερτ, ο οποίος είχε σύνδρομο Down. Η Σίρλιν κατηγορεί τον σύζυγό της ότι την άφησε μόνη με το παιδί ενώ εκείνος περνούσε χρόνο με τις άλλες δύο συζύγους.

Παράλληλα, είχε επενδύσει 36.000 δολάρια στη συντήρηση του σπιτιού, αλλά το 2021 ο Ντέιβιντ απαίτησε από όλες τις γυναίκες του να πληρώνουν μηνιαίο «ενοίκιο» 260 δολαρίων. Η Σίρλιν αρνήθηκε, επικαλούμενη την οικονομική της συνεισφορά.

Τελικά, το 2023, όπως ισχυρίζεται η Σίρλιν, ο σύζυγός της την κλείδωσε εκτός του σπιτιού μετά από ταξίδι στην Καλιφόρνια για την τελετή μνήμης του γιου τους Ρόμπερτ που πέθανε τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Αν και της επιτράπηκε να επιστρέψει, το όνομά της δεν συμπεριλήφθηκε σε νέα συμφωνία που μοίραζε ποσοστά του ακινήτου στις συζύγους.

Η νομική ομάδα του Ντέιβιντ απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι εκείνος κατέχει το «100% της ιδιοκτησίας» και ότι ποτέ δεν υποσχέθηκε μερίδια. Ο Ντέιβιντ φέρεται επίσης να αρνείται οποιονδήποτε «επίσημο γάμο» ή νόμιμη ένωση μεταξύ του ίδιου και της Σίρλιν. Παρά ταύτα, η Σίρλιν δηλώνει αποφασισμένη: «Κάποιος πρέπει να πάρει θέση. Εγώ είμαι έτοιμη να το κάνω. Είμαι πρόθυμη να τον αντιμετωπίσω».