Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για τις βαθιές γεωπολιτικές διαιρέσεις και τις αυξανόμενες ανισότητες που απειλούν τη διεθνή σταθερότητα.

Ο ίδιος εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διεθνείς θεσμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, καθώς αντικατοπτρίζουν ισορροπίες ισχύος μιας περασμένης εποχής.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, τονίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύς δεν επαρκεί για την προστασία των αμάχων σε εμπόλεμες ζώνες.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του αξιωματούχου.

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Με μια ιδιαίτερα δραματική προειδοποίηση για τις ολοένα και βαθύτερες διαιρέσεις στον κόσμο άνοιξε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο που συμμετέχουν σε μια κρίσιμη, όπως τη χαρακτήρισε, διαδικασία, ο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για «τα ρήγματα που μεγαλώνουν» διεθνώς. «Οι ρωγμές έχουν μετατραπεί σε φαράγγια», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα γεωπολιτικά χάσματα έχουν διευρυνθεί, ενώ την ίδια στιγμή οι ανισότητες έχουν ενταθεί.

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Ο απερχόμενος πλέον Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στις προκλήσεις που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει το μέλλον.

«Οι άνθρωποι παραδίδουν ολοένα και μεγαλύτερη ενέργεια σε μηχανές», ανέφερε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα αυτόνομα όπλα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη περνούν πλέον από τη «επιστημονική φαντασία σε στρατιωτική πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον Γκουτέρες, την ίδια ώρα οι διεθνείς θεσμοί και τα συστήματα διακυβέρνησης εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις ισορροπίες ισχύος και τα συμφέροντα μιας εποχής που σε μεγάλο βαθμό έχει παρέλθει.

«Ωστόσο, οι θεσμοί και τα συστήματα διακυβέρνησής μας εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες ισχύος και τα συμφέροντα μιας σε μεγάλο βαθμό περασμένης εποχής», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή την αναντιστοιχία «την καθοριστική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».

Όπως τόνισε, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου σύγκλιση απειλών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματική διεθνή συνεργασία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης στη θέση των αμάχων που βρίσκονται στη δίνη ένοπλων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, στην Ουκρανία και σε άλλα κράτη. «Η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη», υπογράμμισε, χρησιμοποιώντας την ομιλία του για να αναδείξει τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άμαχοι στις εμπόλεμες ζώνες.

Η φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκινά με τον Αντόνιο Γκουτέρες να οδεύει προς την ολοκλήρωση της θητείας του, καθώς πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από UN News