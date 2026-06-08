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Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο Grand Prix του Μονακό πραγματοποίησαν ο Γάλλος πολιτικός Ζορντάν Μπαρντελά και η σύντροφός του, Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών.

Το Grand Prix του Μονακό δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα της Formula 1, αλλά μία από τις πιο λαμπερές κοινωνικές εκδηλώσεις του Μόντε Κάρλο, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται διεθνείς προσωπικότητες για να ζήσουν από κοντά τη λάμψη και την πολυτέλεια του Πριγκιπάτου.

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♥️🏎️ Ce dimanche 7 juin 2026, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella assistaient au Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de F1 de Monaco.



Le président du RN était également de passage à Nice la veille, aux côtés d’Éric Ciotti, au Pantaï.



© Bruno Bebert pic.twitter.com/VfT6I9eiDH — j21unis 🇫🇷 (@j21unis) June 7, 2026

Φέτος, πέρα από την παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία ταξίδεψε στο Μονακό για να υποστηρίξει τον σύντροφό της Λιούις Χάμιλτον, μια ακόμη εμφάνιση τράβηξε ιδιαίτερα τα βλέμματα. Ο λόγος για τη Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών και τον Ζορντάν Μπαρντελά, οι οποίοι έκαναν μια από τις πιο συζητημένες κοινές εμφανίσεις της χρονιάς.

Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα διαχυτικό στο επίσημο θεωρείο του αγώνα, ανταλλάσσοντας βλέμματα, χαμόγελα και τρυφερές χειρονομίες. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι δεν επιθυμούν πλέον να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ο Μπαρντελά φαίνεται πως έχει ήδη ενταχθεί στον οικογενειακό κύκλο της πριγκίπισσας.

Αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, το ζευγάρι απόλαυσε τη διοργάνωση, βγάζοντας selfies, πίνοντας κοκτέιλ και ανταλλάσσοντας αγκαλιές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Princess Maria-Carolina of Bourbon-Two Sicilies and French far-right politician Jordan Bardella go public at the Monaco Grand Prixhttps://t.co/OXiFGGUTck pic.twitter.com/PnXl42wbY6 — Tatler (@Tatlermagazine) June 8, 2026

Για την περίσταση, η Μαρία Καρολίνα επέλεξε ένα λευκό σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαντήλι που έφερε το έμβλημα του Οίκου των Γκριμάλντι, καθώς και ένα ιδιαίτερα περίτεχνο πλεκτό χτένισμα.

Μαζί τους βρισκόταν και η αδερφή της, Μαρία Κιάρα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών, η οποία συχνά ανέλαβε τον ρόλο της φωτογράφου του ζευγαριού. Παρούσα ήταν επίσης η μητέρα τους, Καμίλα Κροτσιάνι, η οποία έδειξε να έχει ιδιαίτερα θερμή σχέση με τον σύντροφο της κόρης της. Η συγκεκριμένη εμφάνιση στο Grand Prix θεωρείται από πολλούς η πιο ξεκάθαρη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους μέχρι σήμερα.

Η σχέση της Μαρίας Καρολίνας των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών με τον Ζορντάν Μπαρντελά αποκαλύφθηκε στις αρχές Απριλίου, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια ρομαντικού ταξιδιού στην Κορσική.