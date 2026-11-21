Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το «Grand Theft Auto VI» της Rockstar Games κυκλοφόρησε αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και σημειώνοντας πωλήσεις ρεκόρ που άγγιξαν τα 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται στη Λεονίντα και παρουσιάζει για πρώτη φορά μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, αντανακλώντας τη διεύρυνση του κοινού στη σύγχρονη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Η τεράστια εμπορική επιτυχία του τίτλου ενισχύει τη μητρική εταιρεία Take-Two Interactive, ενώ παράλληλα προκάλεσε τον θαυμασμό ανταγωνιστικών εταιρειών για την τεχνική αρτιότητά του.

Παρά τις αντιδράσεις μερίδας χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παιχνίδι προσφέρει στους παίκτες ελευθερία επιλογών και υψηλό επίπεδο ρεαλισμού στη διαδραστική αφήγηση.

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Από το βάψιμο των τοίχων του υπνοδωματίου και τις καταδύσεις σε ναυάγια, οι επιλογές μοιάζουν ατελείωτες. Φυσικά, οι ληστείες τραπεζών και οι κλοπές αυτοκινήτων παραμένουν στο επίκεντρο και σημείο κατατεθέν του παιχνιδιού.

Φρενίτιδα για το «Grand Theft Auto»

Το επίπεδο ρεαλισμού στο «Grand Theft Auto VI» (GTA VI) της Rockstar Games, το οποίο κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, έχει αφήσει άφωνους τους παίκτες, ξεπερνώντας ακόμη και τις τεράστιες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί έπειτα από 13 χρόνια αναμονής και ένα κόστος παραγωγής που εκτιμάται στο 1 δισ. δολάρια. Με σκορ 99 στα 100 στο Metacritic —ισοφαρίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών για βιντεοπαιχνίδι— ο ενθουσιασμός από κοινό και κριτικούς είναι σχεδόν καθολικός.

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How Grand Theft Auto VI’s launch surpassed expectations https://t.co/luZmtEXKvf — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

«Νιώθω ότι περίμενα όλο αυτόν τον καιρό γι’ αυτή τη στιγμή και το αποτέλεσμα είναι η ιδανική εκδοχή αυτού που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν», αναφέρει ο Μπράντον Νάιτινγκεϊλ, 34χρονος λέκτορας μουσικής παραγωγής από το Μάντσεστερ και φανατικός φίλος της Rockstar. «Έχουν χωρέσει τόσα πολλά πράγματα μέσα, που δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Να πάω σε αποστολή ή απλώς να μπω σε ένα μαγαζί; Χθες το βράδυ έπαιζα και απλώς οδηγούσα, προσπαθώντας να απορροφήσω τον κόσμο του».

Τα εύσημα δεν άργησαν να έρθουν ακόμη και από τις ανταγωνιστικές εταιρείες. «Η Rockstar δημιούργησε ένα αριστούργημα που ανυπομονώ να εξερευνήσω τις επόμενες εβδομάδες. Θερμά συγχαρητήρια, είναι απίστευτα δύσκολο αυτό που καταφέρατε», έγραψε στα social media ο Μίχαλ Νοβακόφσκι, συν-διευθύνων σύμβουλος της πολωνικής CD Projekt Red (δημιουργός του «Cyberpunk 2077», «The Witcher»).

Την ίδια ώρα, η ιαπωνική Pocketpair (δημιουργός του «Palworld») γιόρτασε το λανσάρισμα του GTA με πάρτι σούσι στα γραφεία της και έδωσε στους εργαζομένους της πέντε ημέρες άδεια για να απολαύσουν, όπως ανέφερε, «μια νέα εποχή στο gaming».

Εκρηκτικό ρεκόρ πωλήσεων 3,79 δισ. δολαρίων

Η εμπορική επιτυχία του τίτλου δίνει ισχυρή ώθηση στη μητρική εταιρεία Take-Two Interactive, αλλά και στους κολοσσούς των κονσολών Sony και Microsoft, ενώ η πρωτοφανής προβολή από τα διεθνή μέσα αναμένεται να τονώσει συνολικά τη βιομηχανία του gaming.

Grand Theft Auto – Reuters

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Rockstar την Παρασκευή, οι λιανικές πωλήσεις άγγιξαν το ποσό-ρεκόρ των 3,79 δισ. δολαρίων μόλις στο τέλος της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Παρότι πολλοί παίκτες είχαν προεγκαταστήσει το παιχνίδι, η ζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί ενόψει των Χριστουγέννων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Sensor Tower, περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεων καταγράφηκαν στο PlayStation 5 και τα υπόλοιπα στα Xbox Series X/S, ενώ η έκδοση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) αναμένεται του χρόνου.

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Από ένα μικρό γραφείο στη Σκωτία στην κορυφή της ψυχαγωγίας

Η ιστορία του Grand Theft Auto ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 σε ένα μικρό γραφείο στο Νταντί της Σκωτίας, όπως υπενθυμίζει ο δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών Τομ Ρίγκαν. «Αρχικά σχεδιαζόταν ως ένα απλό παιχνίδι με κάμερα από ψηλά, με κλέφτες και αστυνόμους, μέχρι που οι δημιουργοί κατάλαβαν ότι δεν είχε πλάκα να παίζεις τον αστυνομικό — ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό να προκαλείς χάος», σημειώνει.

«Το να φτάσουμε από εκείνο το ακατέργαστο, σατιρικό παιχνίδι, στο πιο εντυπωσιακό ψυχαγωγικό προϊόν της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζει τη διαδραστική αφήγηση, αποδεικνύει πόσο έχει ωριμάσει το μέσο καλλιτεχνικά, εμπορικά και πολιτισμικά».

Οι δύο πρωταγωνιστές και το νέο κοινό

Η ιστορία του GTA VI εκτυλίσσεται στη Λεονίντα —την εικονική εκδοχή της Φλόριντα— με τη δράση να εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο κεντρικούς ήρωες: τη Λουσία Καμίνος και τον Τζέισον Ντιβάλ. Οι δυο τους είναι συνεργοί στην παρανομία, αλλά και ζευγάρι, με την εξέλιξη της σχέσης τους να εξαρτάται από τις αποφάσεις του παίκτη.

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Η παρουσία της Λουσία, της πρώτης ολοκληρωμένης γυναίκας πρωταγωνίστριας στη σειρά, αντικατοπτρίζει τη μεγάλη αλλαγή στο προφίλ των gamers. Σύμφωνα με έρευνα της Bain, οι γυναίκες αναμένεται να αποτελέσουν περίπου 4 στους 10 παίκτες του τίτλου στις ΗΠΑ.

«Στις πρώτες δεκαετίες του, το GTA απευθυνόταν σχεδόν αποκλειστικά σε νεαρούς άνδρες και οι γυναικείοι χαρακτήρες ήταν μονοδιάστατοι και σεξουαλικοποιημένοι, λειτουργώντας περισσότερο ως φόντο», εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τενεσί, Τόρε Όλσον. Πλέον, όπως αναβαθμίστηκαν τα γραφικά, έτσι εξελίχθηκε και η κοινωνική ματιά του παιχνιδιού, χωρίς ωστόσο να χάνει το καυστικό του χιούμορ απέναντι στην αμερικανική κουλτούρα.

«Έχω παίξει από το “Vice City” μέχρι το “GTA IV”», δήλωσε η Μία Παζάν σε θεματική εκδήλωση στο Μαϊάμι. «Ως Λατίνα, χαίρομαι που βλέπω επιτέλους ουσιαστική ισπανόφωνη εκπροσώπηση σε έναν τόσο μεγάλο τίτλο — ταυτίζομαι απόλυτα με τη Λουσία».

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Οι αρνητικές αντιδράσεις

Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μερίδα χρηστών που χαρακτήρισαν το παιχνίδι «woke», εκφράζοντας ενόχληση για το γεγονός ότι ο Τζέισον μπορεί να λειτουργεί ως υποστηρικτικός σύντροφος. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η Rockstar αφήνει τη διαχείριση της σχέσης στην ελεύθερη βούληση του παίκτη, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δράση και το έγκλημα.