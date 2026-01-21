Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε την Τετάρτη ένα νέο φυλλάδιο με συμβουλές προς τον πληθυσμό της αρκτικής χώρας σε περίπτωση «κρίσης», την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα καταλάβει από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Δανία.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την αποθήκευση τροφίμων και νερού, όπλα κυνηγιού και πυρομαχικά.

Το έγγραφο είναι «ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο», δήλωσε ο υπουργός Αυτάρκειας Πίτερ Μποργκ σε συνέντευξη Τύπου στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Μποργκ.

Ο Τραμπ ζήτησε την Πέμπτη «άμεσες» συνομιλίες σχετικά με την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αλλά δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής.

Η εργασία για το φυλλάδιο, με τίτλο «Προετοιμασμένοι για κρίσεις — Να είστε αυτάρκεις για πέντε ημέρες», ξεκίνησε πέρυσι «με φόντο διακοπές ρεύματος διαφόρων διαρκειών», σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με το φυλλάδιο, οι πολίτες καλούνται να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής. Οι οδηγίες καταρτίστηκαν σε συνεργασία με τους δήμους, το Αρκτικό Διοικητήριο, την αστυνομία, καθώς και αυτόνομες επιχειρήσεις, ενώ εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ετοιμότητας Εκτάκτων Αναγκών της Γροιλανδίας.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων περιλαμβάνεται η αποθήκευση τριών λίτρων νερού ανά άτομο και ανά ημέρα σε κάθε νοικοκυριό, καθώς και τροφίμων που μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου ή καταψύκτη και, κατά προτίμηση, δεν απαιτούν μαγείρεμα. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν εναλλακτική πηγή θέρμανσης και μαγειρέματος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ψησταριά ή φορητό καμινέτο.

Το φυλλάδιο συνιστά επίσης την πρόβλεψη βασικών φαρμάκων και πλήρους φαρμακείου πρώτων βοηθειών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής για πέντε ημέρες —όπως χαρτί υγείας, σακούλες απορριμμάτων και είδη υγιεινής— καθώς και επαρκών αποθεμάτων από ζεστές κουβέρτες, παπλώματα, κεριά και μπαταρίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διατήρηση κυνηγετικών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού αλιείας.

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας, που αριθμεί 57.000 άτομα — σχεδόν το 90% των οποίων είναι αυτόχθονες Ινουίτ — έχει μακρά παράδοση στο κυνήγι και το ψάρεμα ως κύρια μέσα διαβίωσης.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Nίλσεν δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας είναι «απίθανη», αλλά ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας πρέπει παρ’ όλα αυτά να είναι προετοιμασμένο.

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.