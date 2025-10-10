Λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση έμαθε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ότι είναι η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, την πήρε τηλέφωνο και την έπιασε εξαπίνης, καθώς στη Βενεζουέλα ήταν ξημερώματα.

«Σε πήρα για να σε ενημερώσω πως σε λίγο θα ανακοινωθεί ότι θα πάρεις το Νόμπελ Ειρήνης», της.

«Ω! Θεέ μου!» επαναλαμβάνει πολλές φορές η Ματσάδο. «Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κίνημα όλης της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν το αξίζω. Είμαι μόλις ένα άτομο του κινήματος» πρόσθεσε.

«Σίγουρα το αξίζεις», της απάντησε, λέγοντας ότι σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται το όνομά της κι επισήμως και της εξήγησε τους λόγους για τους οποίους την επέλεξαν για το Νόμπελ.

«Συγγνώμη που σε ξύπνησα, αλλά το ανακοινώνουμε σε λίγο και έπρεπε να σε καλέσω», της είπε ο Χάρπβικεν.

«Είναι τιμή μου. Είμαι ευγνώμων. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά δουλεύουμε σκληρά για να τα καταφέρουμε. Είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας που παλεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου πάρει καιρό να συνειδητοποιήσω τι μου παραγγείλατε. Είναι αναγνώριση στον λαό της Βενεζουέλας», του λέει η Ματσάδο, με τον Νορβηγό να της λέει «είναι αναγνώριση και στο πρόσωπό σου».

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Αφιερώνω το βραβείο στον Τραμπ

«Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», σχολιάζει με ανάρτησή της στο Χ η νικήτρια του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον ταλαιπωρημένο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας!», προσθέτει η Ματσάδο.

