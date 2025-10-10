Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, «στερώντας» το βραβείο που ήθελε -και δεν το έκρυβε- να λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα της και τον αγώνα της για την επίτευξη μιας μετάβασης στη δημοκρατία, ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται», τονίστηκε κατά την ανακοίνωση του βραβείου.

Η επιτροπή επέλεξε να επικεντρωθεί στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι άξιζε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Πριν από την ανακοίνωση, ειδικοί για το βραβείο είχαν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν θα το κέρδιζε, καθώς «διαλύει την διεθνή παγκόσμια τάξη που λατρεύει η επιτροπή των Νόμπελ».

Το Νόμπελ Ειρήνης, αξίας 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ή περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόκειται να απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, στην επέτειο του θανάτου του Σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία με τη διαθήκη του το 1895.

«Ω Θέε μου, δεν έχω λόγια», δήλωσε η Μάτσαδο συγκινημένη, όταν την κάλεσε ο Kristian Berg Harpviken, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, για να μοιραστεί μαζί της τα νέα, λίγο πριν την μεγάλη ανακοίνωση.

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Είναι η ηγέτης του πολιτικού κόμματος της αντιπολίτευσης Vente Venezuela . Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 Γυναίκες του BBC ενώ το 2025, το περιοδικό Time την κατέταξε ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο.

Σκληρή επικριτής του ήρωα της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, η Ματσάδο είναι κόκκινο πανί και για τον διάδοχό του Νικολάς Μαδούρο ο οποίος της έχει απαγορεύσει να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες, τον υποψήφιο που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ήταν υποψήφια για το Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας του 2023, αν και στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για δεκαπέντε χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024. Μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, η Ματσάντο ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις στις 22 Μαρτίου 2024. Η Γιόρις εμποδίστηκε να εγγραφεί ως υποψήφια και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Εντμούντο Γκοζάλεζ Ουρουτία.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Machado δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία ανέφερε ότι είχε αρχίσει να κρύβεται «φοβούμενη για τη ζωή της, την ελευθερία της και των συμπατριωτών της από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».