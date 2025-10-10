Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα πριν η περίφημη Επιτροπή των Νόμπελ ανακοινώσει σήμερα το νέο κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης, η «υποψηφιότητα» Τραμπ φαίνεται να αμφισβητείται ακόμη και από τους Αμερικανούς Ρεπουμπλικάνους.

Παρότι οι πιέσεις που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε διεθνή επίπεδο ώστε να είναι ο μεγάλος νικητής, δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε, ότι ακόμη και το 50% των Ρεπουμπλικάνων πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν το αξίζει. Μόνο το 22% των Αμερικανών πολιτών πιστεύει ότι θα έπρεπε να το πάρει.

Advertisement

Advertisement

Όμως η ανακοίνωση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα μέτρησε υπερ του κάνοντας ακόμη και τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια να δηλώσει χθες, ότι «θα ηγηθεί της προσπάθειας να δοθεί στον Τραμπ ένα Νόμπελ (σ.σ εννοώντας κάποια άλλη στιγμή) εάν καταφέρει να τερματίσει τους πολέμους εκτός από τη Γάζα και στην Ουκρανία».

«Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο προχωρήσει, ο Τραμπ μπορεί να έχει μια νόμιμη αξίωση για αυτό το Νόμπελ όσο και οι τέσσερις Αμερικανοί πρόεδροι που έχουν κερδίσει το βραβείο ειρήνης στο παρελθόν με λιγότερες μεγαλοστομίες και λόμπινγκ» έγραψε στους New York Times, ο Ντέιβιντ Σάνγκερ

Κι ενώ είναι αμφίβολο εάν οι «επιτυχίες» του Τραμπ έχουν προλάβει το αποτέλεσμα της Νορβηγικής Επιτροπής, το οποίο έχει λογικά ήδη «κλειδώσει», το CNN υπογραμμίζει δεκάδες άλλες περιπτώσεις που ο Τραμπ δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να λάβει αυτό το συμβολικό έπαθλο.

2+1 λόγοι που είναι ακατάλληλος

Στους βασικούς λόγους είναι οι νομικά αμφίβολες προσπάθειές του να καταστείλει την αντιπολίτευση στις ΗΠΑ, οι επιθέσεις σε σκάφη στην Καραϊβική που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και η απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, που με τις ευλογίες του αρπάζονται από τα σπίτια τους, γρονθοκοπούνται ακόμη και μπροστά σε κάμερες και στη συνέχεια απελαύνονται.

«Φανταστείτε τον Τραμπ να διεκδικεί ένα βραβείο Νόμπελ, όταν η δική του χώρα έχει κατεβάσει στρατεύματα στο κέντρο Αμερικανικών πόλεων και εξαπολύει αυτό που πολλοί ειδικοί θεωρούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις» που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου» υπογραμμίζει το CNN.

Η συμφωνία για τη Γάζα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που επιτεύχθηκε την Τετάρτη ήταν σημαντικό – και ότι ο Τραμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ενώ η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της πρώτης φάσης δεν περιελάμβανε σημαντικά μέρη του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ, είναι σαφώς ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Advertisement

Ενώ η κυβέρνησή του έχει επικεντρωθεί στην οικοδόμηση σχέσεων με τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής και στην ανάδειξή τους σε βασικό μέρος της διαδικασίας, ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τραμπ άσκησε ασυνήθιστα για πρώτη φορά, μεγάλη πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κανένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος, Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός, δεν έχει μιλήσει ποτέ πιο αυστηρά σ’ έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό για ζητήματα τόσο κρίσιμα όσο η πολιτική του και τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας του» δήλωσε στους New York Times ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ του Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη.

Οι επιθέσεις στην Καραϊβική

Ένα ακόμη μελανό σημείο στην υποψηφιότητα Τραμπ είναι αυτό που η ίδια η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «ένοπλη σύγκρουση» για να δικαιολογήσει τους θανάτους αμάχων στην Καραϊβική.

Advertisement

Πριν από μόλις δύο ημέρες, ένα μέλος των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ παραδέχθηκε ότι «η κυβέρνηση μπορεί να σκοτώνει αθώους ανθρώπους κατά τις επιθέσεις που εξαπολύει στις ακτές της Βενεζουέλας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο με τη χώρα».

Άλλωστε και ο πρόεδρος της Κολομβίας ανέφερε ότι πολίτες και της χώρας του έχουν σκοτωθεί σε τέτοιες επιθέσεις, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό «αβάσιμο και κατακριτέο».

«Δεν ανατινάζουμε απλώς πλοία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι στο Bloomberg. «Πρόκειται για μια πρόκληση που θα οδηγήσει σε πραγματική αλλαγή καθεστώτος, και θα κάνουμε τους Βενεζουελάνους να αντιδράσουν, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να εισάγουμε τον στρατό».

Advertisement

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο πάντως επιμένει ότι οι επιθέσεις με πλοία άνοιξαν «μια νέα ζώνη πολέμου» στην Καραϊβική κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι κυνηγούν πετρέλαιο και όχι λαθρέμπορους ναρκωτικών. Όταν ένας από τους επικριτές των επιθέσεων αυτών δήλωσε δημόσια ότι «ισοδυναμούσαν με εγκλήματα πολέμου», ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς του απάντησε: «Δεν με νοιάζει πώς το ονομάζετε».

Στρατικοποίηση των Αμερικανικών πόλεων

Όμως η στενή σχέση του Τραμπ με το στρατό φαίνεται και από την στρατιωτικοποιήσει της ίδια του της χώρας. «Δεν είναι μόνο ότι το έκανε» αναφέρει το CNN, «αλλά ότι το έκανε κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ως βίαιους τρομοκράτες. Έχει παρακάμψει τα νόμιμα όρια της εξουσίας του και χρησιμοποιεί τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας σε πολλές περιπτώσεις».

Δικαστές, διορισμένοι από τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσαν ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον πριν από λίγες ημέρες, ήταν παράνομη επειδή διαπιστώθηκε ότι οι διαμαρτυρίες δεν ήταν «βίαιες». Ωστόσο, η εθνοφρουρά διέλυσε τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και συνέλαβε τους διαδηλωτές.

Advertisement

Ένας από τους δικαστές ανέφερε ότι πιθανότατα η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθούσε να εφαρμόσει «στρατιωτικό νόμο» υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της «κινδυνεύουν να θολώσουν τα όρια μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ομοσπονδιακής εξουσίας – εις βάρος αυτού του έθνους».

Advertisement

Ο Τραμπ μιλάει άλλωστε ανοιχτά για τη φυλάκιση Δημοκρατικών βουλευτών και Γερουσιαστών που αντιτίθενται στις προσπάθειές του ενώ σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση προσπάθησε να εμφανίσει τους Δημοκρατικούς ως τους «εχθρούς του έθνους».

«Όλα αυτά μοιάζουν με μια αυταρχική προσπάθεια κυριαρχίας στην εσωτερική αντιπολίτευση – κάτι που θα ήταν αρκετά ασύμβατο για έναν κάτοχο βραβείου Νόμπελ» καταλήγει το Αμερικανικό δίκτυο.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το αξίζει

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, θεωρεί ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης και δεν το κρύβει.

Advertisement

Μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «μπορεί να βρουν λόγο να μη μου το δώσουν».

«Διευθετήσαμε επτά πολέμους, είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε τον όγδοο, νομίζω ότι τελικά θα διευθετήσουμε και το ουκρανικό όπου η κατάσταση είναι φρικτή», ανέφερε στην τελευταία ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος στην ιστορία τελείωσε τόσους πολλούς πολέμους αλλά ίσως βρουν έναν λόγο για να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης».

Φαίνεται πως ο ίδιος αδυνατεί να καταλάβει πως ο νικητής έχει αποφασιστεί ήδη από τη Δευτέρα από την επιτροπή της Νορβηγίας και ελπίζει πως το όνομά του θα μπει δίπλα στον Μπαράκ Ομπάμα που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2009.

Trump is still furious that Obama has a Nobel Peace Prize and he doesn’t.



You can hear the jealousy dripping through every word.



Obama lives rent-free in his head, pays no utilities, and just redecorated the place.



We’re 15 years out and Trump still can’t cope. pic.twitter.com/YHW7nYRwvL — Brian Allen (@allenanalysis) October 10, 2025

Εξάλλου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν σε πρώτη φάση για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του το X, μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον τίτλο «Ο πρόεδρος της ειρήνης».

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025