Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απολαμβάνει τα διθυραμβικά σχόλια για την «καλή δουλειά που έκανε» σε μια δύσκολη περιοχή του πλανήτη και ονειρεύεται το Νόμπελ Ειρήνης (τι παραπάνω έχει ο Ομπάμα άλλωστε!), οι δικοί του άνθρωποι ανασύρουν από τα συρτάρια τους το περίφημο «σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή».

Άλλωστε όπως γλαφυρά έχουν σχολιάσει οι New York Times, «το βλέμμα του Τραμπ στη Μέση Ανατολή εστιάζει στις bussiness κι όχι τη διπλωματία». Για τον Τραμπ και την οικογένειά του, η Μέση Ανατολή είναι το επόμενο Mega project, το οποίο για να υλοποιηθεί απαιτούσε καταρχίν ειρήνη στην περιοχή, με αντάλλαγμα την ισχυρή παρουσία του Ισραήλ, εξαφάνιση της Χαμάς και αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των ΗΠΑ με χώρες κλειδιά, όπως η Σαουδική Αραβία. Και όπως δείχνουν τα γεγονότα, ο Τραμπ τα κατάφερε σε όλα τα επίπεδα.

Οι business Τραμπ

Σύμφωνα με το CNN, οι επιχειρηματικοί δεσμοί της οικογένειας Τραμπ με τη Μέση Ανατολή έχουν υπερτριπλασιαστεί από την πρώτη θητεία του προέδρου, ενώ στα σκαριά βρίσκονται και μια σειρά νέων έργων που ανακοινώθηκαν από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Η Μέση Ανατολή, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ομίλου Τραμπ, που περιλαμβάνει ακίνητα, γή, ξενοδοχεία και κρυπτονομίσματα και διευθύνεται επί του παρόντος από τους γιους του Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει συνάψει αρκετές συμφωνίες με την εταιρεία ακινήτων της Σαουδικής Αραβίας Dar Global, τον διεθνή βραχίονα της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Dar Al Arkan της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο και θέρετρο γκολφ με την επωνυμία Τραμπ στο Ομάν βρίσκεται υπό κατασκευή, ενώ ο Οργανισμός Τραμπ και η Dar Global έχουν ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή δύο Πύργων Τραμπ, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, την Ντόχα του Κατάρ και στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το σκάνδαλο δωροδοκίας από το Κατάρ

Στο Κατάρ, το έργο, που ονομάζεται Trump International Golf Club & Villas, θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, ένα κλαμπ και παραθαλάσσιες βίλες με το εμπορικό σήμα του Τραμπ, περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Όμως, η εμπλοκή της Qatari Diar, μιας εταιρείας ακινήτων που ιδρύθηκε το 2005 από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ, και συμμετέχει στο έργο του Ομίλου Τραμπ, εγείρει ανησυχίες σχετικά με την παραβίαση από τον Αμερικανό πρόεδρο της ρήτρας του Συντάγματος, περί αποδοχών στο εξωτερικό καθώς δέχθηκε ένα πολυτελές τζετ 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.

Όμως δεν ήταν το μόνο «δώρο» που δέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, οι επιχειρήσεις του έλαβαν 7,8 εκατομμύρια δολάρια από 20 ξένες κυβερνήσεις, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο πέρυσι.

Στο Ντουμπάι το «αρχηγείο»

Η κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στο Ντουμπάι, που ανακοινώθηκε το 2005, και θα στέγαζε ένα ξενοδοχείο και πολυτελή διαμερίσματα, ακυρώθηκε το 2011 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Από τότε, ο Τραμπ έχει στην ιδιοκτησία του ένα γκολφ κλαμπ στο Ντουμπάι, το οποίο άνοιξε το 2017 και κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την DAMAC Properties, την οποία διευθύνει ο Hussain Sajwani. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Sajwani εμφανίστηκε μαζί με τον Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου όπου ανακοινώθηκε ότι η DAMAC θα επενδύσει «τουλάχιστον» 20 δισεκατομμύρια δολάρια (19,39 δισεκατομμύρια ευρώ) για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ.

Η οικογένεια Τραμπ έχει επίσεις συμφωνίες στο Ομάν, την Τζέντα για την ανέγερση πύργων και πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και αφορούν κυρίως την προώθηση της επωνυμίας «Τραμπ» παρά την ιδιοκτησία, με την οικογένεια να θησαυρίζει από την χρήση του ονόματός της.

Όλα αυτά τα σχέδια δεν είναι απόρρητα ή μυστικά καθώς τόσο ο Ντόναλτ Τραμπ όσο και οι γιοί του έχουν επανειλημμένα μιλήσει για την μεγάλη σημασία που έχει η Μέση Ανατολή για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η συμφωνία στην Τζέντα, ο Έρικ Τραμπ είχε δηλώσει στους Financial Times ότι «σίγουρα θα κάνουμε και άλλα έργα σε αυτήν την περιοχή η οποία έχει εκρηκτική ανάπτυξη και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα».

Οι «δουλειές» που απαιτούσαν συμμαχία Σαουδικής Αραβίας -Ισραήλ

Η Σαουδική Αραβία, ένας βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των συμφερόντων της οικογένειας Τραμπ. Μάλιστα εκεί βρίσκεται ένα από τα δύο βασικά αρχηγεία των επιχειρήσεων τους με το άλλο να είναι φυσικά στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι.

Εκτός από την Dar Global, ο Όμιλος Τραμπ έχει συνεργαστεί στενά με την LIV Golf, μια από τις πολυδιαφημισμένες και αμφιλεγόμενες αθλητικές επενδύσεις του βασιλείου, η οποία πληρώνει πολλά εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση διεθνών τουρνουά γκολφ στα γήπεδα που διαθέτει ο ο Αμερικανός πρόεδρος σε όλο τον κόσμο και τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners, του γαμπρού του Kushner, διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία και το κρατικό επενδυτικό της ταμείο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, γνωστό ως Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF).

Το PIF, του οποίου προεδρεύει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Affinity. Αρκετοί άλλοι μεγάλοι επενδυτές του Κόλπου έχουν επίσης επενδύσει χρήματα στο έργο του Kushner, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ και της Lunate, εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Ο Kushner όμως διατηρεί σημαντικές επενδύσεις και στο Ισραήλ, ιδίως στην ασφαλιστική εταιρεία Phoenix Holdings και στον Όμιλο Shlomo.

Για το συμφέρον των Αμερικανών ή το δικό του;

Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ έκανε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με πολλούς να ανρωτιούνται τότε εάν είναι μόνο με την ιδιότητα του Αμερικανού προέδρου αλλά και ως πατριάρχη μιας οικογένειας που η επιχειρηματική αυτοκρατορία της συνεχίζει να επεκτείνεται σε αυτό το μέρος του κόσμου.

Οι οικονομικοί δεσμοί του Τραμπ με τη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ανησυχίες ακόμη και μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών του, οι οποίοι αναρωτιούνται αν ενεργεί προς το συμφέρον των Αμερικανών πολιτών ή του πορτοφολιού του.

«Όταν ο αμερικανικός λαός εκλέγει έναν πρόεδρο, περιμένει από αυτό το άτομο να εργάζεται γι’ αυτόν, όχι για κέρδος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Βάισμαν, συμπρόεδρος της Public Citizen, μιας ομάδας υπεράσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

«Τέτοιοι οικονομικοί δεσμοί, δημιουργούν μια ευκαιρία για τις ξένες δυνάμεις να επιδιώξουν να επηρεάσουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω αυτών των επικερδών επιχειρηματικών συμφωνιών» υποστήριξε ο Βάισμαν.

«Πάντα είχα το ένστικτο να βγάζω χρήματα», δήλωσε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025 σε συνέδριο που διοργάνωσε μια ομάδα που συνδέεται με το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ είναι πλέον ώριμες, ενώ παράλληλα εξήρε τα προσωπικά του επιχειρηματικά επιτεύγματα.

Όμως οι συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ με τα θεοκρατικά πριγκιπάτα του Κόλπου ξεπερνούν τις συμφωνίες ακινήτων και τα τουρνουά γκολφ. Την 1η Μαΐου του 2025, ο Έρικ Τραμπ, ο μεσαίος γιος του προέδρου, ο οποίος διευθύνει τον Όμιλο, και ένας επιχειρηματικός εταίρος, ο Ζακ Γουίτκοφ (ο οποίος τυχαίνει να είναι και γιος του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του προέδρου στη Μέση Ανατολή), αποκάλυψε μια σημαντική νέα συμφωνία κρυπτονομισμάτων με ένα επενδυτικό ταμείο που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, του πλουσιότερου εμιράτου στα ΗΑΕ.

Το ταμείο θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας μια μορφή ψηφιακού νομίσματος που προσφέρει η World Liberty Financial, την οικογενειακή επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του Τραμπ.

Μια τέτοια συναλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τον Τραμπ και την οικογένειά του – σε μια οικονομική συμφωνία που συνδέεται με μια ξένη κυβέρνηση και έναν μακροχρόνιο σύμμαχο των ΗΠΑ.

