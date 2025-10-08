Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη πως οι ομοσπονδιακές αρχές θα γίνουν «πολύ απειλητικές» καθώς κυνηγούν το κίνημα antifa, το οποίο πρόσφατα όρισε ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Έχουν υπάρξει πολύ απειλητικοί απέναντι σε κόσμο, μα εμείς θα είμαστε πολύ απειλητικοί σε αυτούς, πολύ πιο απειλητικοί σε αυτούς από ό,τι ήταν ποτέ αυτοί σε εμάς, και αυτό περιλαμβάνει αυτούς που τους χρηματοδοτούν» είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτά τα σχόλια σε μια στρογγυλή τράπεζα σχετικά με τους antifa στον Λευκό Οίκο. Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων.

Αρκετοί υπέδειξαν συνεχιζόμενες απειλές εναντίον των υπηρεσιών επιβολής νόμου καθώς μιλούσαν για τους antifa. Οι απειλές και η εγκληματικότητα έχουν υποδειχθεί από τον Τραμπ ως οι λόγοι για τους οποίους έχει επιδιώξει την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Οι antifa («anti-fascist») είναι ένα «αποκεντρωμένο, χωρίς αρχηγό κίνημα, που αποτελείται από χαλαρές συλλογικότητες οργανώσεων, δικτύων και ατόμων», σύμφωνα με την Anti-Defamation League που παρακολουθεί εξτρεμιστές.

Η Μπόντι υπέδειξε βήματα από την κυβέρνηση Τραμπ για την αντιμετώπιση των antifa και απειλές εναντίον των αρχών, περιλαμβανομένης της ICE (Immigration and Customs Enforcement). Αναφέρθηκε στις αποφάσεις των Apple και Google να κατεβάσουν εφαρμογές που παρακολουθούσαν την ICE, ελπίζοντας πως θα συνεχίσουν να το κάνουν με τέτοιου είδους apps.

«Αναπτύσσουμε την πλήρη ισχύ της ομοσπονδιακής επιβολής νόμου για την καταστολή των antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων» είπε η Μπόντι.

Με πληροφορίες από Reuters