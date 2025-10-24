Αφού άθελά τους «πήραν μέρος» σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών, οι υπεύθυνοι γνωστής γερμανικής εταιρείας με αναβατόρια/ανυψωτικά μηχανήματα μετέτρεψαν το γεγονός σε διαφήμιση με λίγη δόση χιούμορ.

Ο λόγος για την εταιρεία Böcker που ξεκίνησε μια νέα διαφημιστική καμπάνια στα social media λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι της Γαλλίας, με το σλόγκαν «Οταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα».

Οι αναρτήσεις της εταιρείας δείχνουν το διάσημο πλέον ανυψωτικό μηχάνημα, που χρησιμοποίησαν οι ληστές για να εισβάλουν στο μουσείο, να αρπάξουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ και, μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, να εξαφανιστούν.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, του οποίου η σκάλα φαίνεται σε φωτογραφίες να φτάνει έως ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, μπορεί να μεταφέρει «έως και 400 κιλά θησαυρών με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό. Αθόρυβα σαν ψίθυρος», όπως αναφέρει η εταιρεία.

Η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατς, εξήγησε ότι η εταιρεία είχε πουλήσει το 2020 το μηχάνημα σε μια εταιρεία στην περιοχή του Παρισιού, η οποία το ενοικιάζει σε πελάτες. Οι ληστές φέρεται να είχαν προσεγγίσει πρόσφατα τη γαλλική εταιρεία εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τη χρήση του μηχανήματος ενώ στη συνέχεια το έκλεψαν κατά τη διάρκεια επίδειξης, κάτι που οι ιδιοκτήτες κατήγγειλαν στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα.

Η ίδια ανέφερε ότι διαβάζοντας την Κυριακή την είδηση με τον σύζυγό της, τρίτης γενιάς Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αλεξάντερ Μπέκερ, «σοκαρίστηκαν» όταν είδαν ότι στις φωτογραφίες φαινόταν ένα από τα μηχανήματά τους.

«Καταλάβαμε ότι η διάρρηξη είναι μια κατακριτέα πράξη και το μηχάνημά μας χρησιμοποιήθηκε για λανθασμένο σκοπό» αλλά «όταν βεβαιωθήκαμε ότι δεν είχε τραυματιστεί κανείς, αρχίσαμε να κάνουμε πλάκα και να βρίσκουμε διαφημιστικά συνθήματα που μας φαίνονταν αστεία», ανέφερε η ίδια.

Συνέχισε λέγοντας «ότι αμέτρητοι άνθρωποι από την εταιρεία επικοινώνησαν μαζί μας για το γεγονός και σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με όλο αυτό».

Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, η διαφήμιση ήταν έτοιμη και, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral.

Η εταιρεία Böcker, με έδρα το Βέρνε κοντά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1958 και σήμερα απασχολεί 600 εργαζομένους. Στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι δημιουργήθηκε με βάση «την παράδοση και την καινοτομία» με σύνθημα «Ο δικός μου δρόμος για την κορυφή».

(Με πληροφορίες από Guardian)

