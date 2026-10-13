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Το νέο όχημα έχει μήκος 3,76 μέτρα και συνδυάζει στοιχεία νοσταλγίας με σύγχρονη τεχνολογία μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Η εταιρεία στοχεύει σε μια προσιτή τιμή αγοράς κοντά στα 15.000 ευρώ, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα.

Η έναρξη της εμπορικής διάθεσης του μοντέλου προγραμματίζεται για το 2028, με την παραγωγή να πραγματοποιείται εντός της Ευρώπης.

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Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης ετοιμάζεται να επιστρέψει στους δρόμους, αυτή τη φορά με ηλεκτρική καρδιά. Η Citroën παρουσίασε το νέο 2 CV Concept λίγο πριν από την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου Mondial de l’Auto 2026 στο Παρίσι, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη σύγχρονη εκδοχή του μοντέλου που έγινε σύμβολο απλότητας, προσιτής μετακίνησης και ελευθερίας.

Η νέα πρόταση διατηρεί το πνεύμα του ιστορικού αυτοκινήτου, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής κινητικότητας. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, μήκους μόλις 3,76 μέτρων, το οποίο φιλοδοξεί να συνδυάσει τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος με μια προσιτή τιμή αγοράς.

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Η εμπορική του διάθεση αναμένεται το 2028, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο παραγωγής, ενώ το μοντέλο προορίζεται να κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Η Citroën φαίνεται να ποντάρει στη νοσταλγία για ένα αυτοκίνητο που άφησε εποχή, αλλά και στην αυξανόμενη ανάγκη για οικονομικές λύσεις ηλεκτρικής μετακίνησης.

Από το ιστορικό μοντέλο του 1948 σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης

Η αυθεντική Citroën 2CV παρουσιάστηκε το 1948 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα της γαλλικής και ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η παραγωγή της συνεχίστηκε έως το 1990, με περισσότερες από πέντε εκατομμύρια μονάδες να κατασκευάζονται συνολικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές.

Η επιτυχία της βασίστηκε στην απλότητα, την πρακτικότητα και την προσιτή τιμή της, στοιχεία που την έκαναν αγαπητή σε πολλές γενιές οδηγών. Αυτή ακριβώς την κληρονομιά επιχειρεί να μεταφέρει στη νέα εποχή το 2 CV Concept, με σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν και τεχνολογία μηδενικών εκπομπών κατά την οδήγηση.

🚗🇫🇷 #French car manufacturer #Citroën has unveiled a new electric version of its classic 2CV. More than five million units were produced between 1949 and 1990. Although still a concept vehicle, the company says it plans to put the #car into production within the next two years. pic.twitter.com/FcfDFLVW2q — FRANCE 24 English (@France24_en) October 12, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το γαλλικό μέσο L’Argus, η τιμή εκκίνησης του νέου μοντέλου θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 15.000 ευρώ, ενώ το βάρος του αναμένεται να βρίσκεται περίπου στον έναν τόνο. Η εκτιμώμενη αυτονομία του ξεπερνά ελαφρώς τα 200 χιλιόμετρα κατά WLTP, στοιχεία που, εφόσον επιβεβαιωθούν στην έκδοση παραγωγής, θα το τοποθετήσουν στην κατηγορία των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης.

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Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να έχει δοθεί και στον χαρακτήρα του μοντέλου. Το εσωτερικό του πρωτοτύπου περιλαμβάνει αναφορές στην αισθητική της αρχικής 2CV, με στόχο να διατηρήσει τη νοσταλγική ατμόσφαιρα και την αίσθηση ανεμελιάς που συνόδευαν το ιστορικό αυτοκίνητο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τόσο η κόρνα όσο και ο ήχος κατά την εκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραπέμπουν στην ηχητική ταυτότητα της αυθεντικής 2CV.

La Citroën 2 CV Concept a été dévoilée à la veille de l’ouverture du Mondial de l’Auto 2026, à Paris. Elle préfigure une citadine électrique de 3,76 m, produite en Europe et attendue en 2028. Citroën vise un prix de départ proche de 15 000 euros et une masse voisine d’une tonne,… pic.twitter.com/JcrOO3nMVI — Essential Homme (@EssentialHomme) October 12, 2026

Προς το παρόν, το 2 CV Concept παραμένει πρωτότυπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η τιμή και η τελική σχεδίαση ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μέχρι την έναρξη της παραγωγής. Εάν το σχέδιο υλοποιηθεί όπως περιγράφεται, η Citroën θα επιχειρήσει να επαναφέρει ένα ιστορικό όνομα σε μια αγορά όπου η προσιτή ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον σημαντικό ζητούμενο.

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