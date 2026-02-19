Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta (Facebook, Instagram), δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης- οροσήμου για την εξάρτηση των νέων από τα social media στο Λος Άντζελες, πως η εταιρεία δεν επιτρέπει παιδιά κάτω των 13 στις πλατφόρμες της, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι του κοινού τους.

Ο Μαρκ Λανίερ, δικηγόρος της γυναίκας που μηνύει το Instagram και το YouTube της Google για βλάβη στην ψυχική της υγεία κατά την παιδική της ηλικία, πίεσε τον Ζάκερμπεργκ σχετικά με τη δήλωσή του ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ το 2024 πως δεν επιτρέπονται χρήστες κάτω των 13 στην πλατφόρμα, παρουσιάζοντάς του και εσωτερικά έγγραφα της Meta.

Η υπόθεση αφορά σε μια γυναίκα από την Καλιφόρνια που άρχισε να χρησιμοποιεί σε παιδική ηλικία το Instagram και το YouTube. H ίδια κατηγορεί τις εταιρείες πως επιδίωξαν να επωφεληθούν προσελκύοντας και «πιάνοντας» παιδιά στις υπηρεσίες τους, αν και γνώριζαν πως τα social media μπορούν να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Λέει πως οι υπηρεσίες αυτές τροφοδοτούσαν την κατάθλιψη και τις τάσεις αυτοκτονίας της και επιδιώκει οι εταιρείες να τεθούν προ των ευθυνών τους.

Η Meta και η Google αρνούνται τις κατηγορίες και υποδεικνύουν αυτά που έχουν κάνει για να κρατούν τους χρήστες ασφαλείας.

«Αν θέλουμε να τα καταφέρουμε πολύ καλά με τους εφήβους (teens), πρέπει να τους φέρουμε ως προεφήβους (tweens)» αναφέρεται σε μια εσωτερική παρουσίαση του Instagram από το 2018. «Παρόλα αυτά λέτε πως δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο» είπε ο Λανίερ.

Ο Ζάκερμπεργκ ισχυρίστηκε πως ο Λανίερ παρουσιάζει αυτά που λέει ο ίδιος με παραποιητικό τρόπο. Στη συνέχεια υποστήριξε πως η Meta είχε «διαφορετικές συζητήσεις στο πέρασμα του χρόνου για να προσπαθήσει να φτιάξει διαφορετικές εκδόσεις των υπηρεσιών που τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια». Για παράδειγμα η Meta συζητούσε τη δημιουργία μιας έκδοσης του Instagram για παιδιά κάτω των 13, μα εν τέλει δεν το έκανε ποτέ.

Η Meta μπορεί να κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στο πλαίσιο της δίκης στο Λος Άντζελες, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομικών ενεργειών κατά εταιρειών social media στις ΗΠΑ, όπου χρήστες έχουν αρχίσει να πηγαίνουν στα δικαστήρια εν μέσω ενός παγκοσμίου κύματος αντιδράσεων για την επίδραση που έχουν οι πλατφόρμες αυτές στους νεαρούς χρήστες. Η Snap και η TikTok, ανταγωνιστές της Meta, κατέληξαν σε συμβιβασμό με την ενάγουσα πριν την έναρξη της δίκης.

Σε ένα email ο Νικ Κλεγκ, που ήταν αντιπρόεδρος της Meta για διεθνή θέματα, λέει στον Ζάκερμπεργκ και σε άλλα κορυφαία στελέχη πως «έχουμε ηλικιακά όρια που δεν επιβάλλονται (δεν μπορούν να επιβληθούν; )» και σημειώνει πως διαφορετικές πολιτικές για το Instagram και το Facebook καθιστούν «δύσκολο να ισχυριστούμε πως κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Ο Ζάκερμπεργκ απάντησε ότι είναι δύσκολο για τους developers να επιβεβαιώσουν την ηλικία των χρηστών και ότι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν την ευθύνη θα ήταν οι κατασκευαστές φορητών συσκευών.

Ο Ζάκερμπεργκ ερωτήθηκε επίσης για τη δήλωσή του στο Κογκρέσο το 2021 πως δεν είχε δώσει στις ομάδες στο Instagram τον στόχο της μεγιστοποίησης του χρόνου που περνιέται στην εφαρμογή.

Ο Λανίερ έδωσε στους ενόρκους email από το 2014 και το 2015 όπου ο Ζάκερμπεργκ έθετε στόχους για αύξηση του χρόνου που δαπανάται στην εφαρμογή κατά διψήφιο ποσοστό. Ο Ζάκερμπεργκ είπε πως, αν και η Meta είχε πριν στόχους που σχετίζονταν με τον χρόνο που οι χρήστες περνούσαν στην εφαρμογή, έκτοτε έχει αλλάξει προσέγγιση. «Αν προσπαθείτε να πείτε ότι η κατάθεσή μου δεν ήταν ακριβή, διαφωνώ με αυτό» είπε ο Ζάκερμπεργκ.

Στους ενόρκους παρουσιάστηκε έγγραφο από το 2022 με «ορόσημα» για το Instagam τα επόμενα χρόνια, περιλαμβανομένης της αύξησης του χρόνου που περνούσαν οι χρήστες στην εφαρμογή ημερησίως από 40 λεπτά το 2023 στα 43 το 2026. Τα ορόσημα δεν είναι «στόχοι» είπε ο Ζάκερμπεργκ, μα ένας «έλεγχος» της διοίκησης πάνω στο πώς τα πάει η εταιρεία.

Με πληροφορίες από Reuters

