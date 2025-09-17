Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το πράσινο φως για διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο που θα τους παρέχουν πρόσβαση στο ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (178 δισεκατομμύρια δολάρια) της Ένωσης, με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αναφέρει το Bloomberg.

Η απόφαση να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την πρόσβαση στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE) ήταν ομόφωνη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εκ περιτροπής προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία ασκεί επί του παρόντος η Δανία.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία, οι συμφωνίες θα επιτρέψουν σε βρετανικές και καναδικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το SAFE. Αυτές θα προστεθούν στις συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που η ΕΕ συνήψε πρόσφατα με τις δύο χώρες.

Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εν μέσω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα περιορίσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα κεφάλαια είναι επί του παρόντος διαθέσιμα κυρίως σε εταιρείες από κράτη μέλη της ΕΕ, με ειδικό καθεστώς για την Ουκρανία.

O ρόλος της Τουρκίας

Η Τουρκία μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας (SAFE), μέσω αναρτήσεων κυβερνητικών αξιωματούχων του ΥΠΕΞ.

Σε ανάρτησή του ο γενικός διευθυντής Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας και Υλοποίησης Έργων του Τoυρκικού ΥΠΕΞ, Μπουλέντ Οζτζάν, σημείωσε: «Συμμετείχαμε στην ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του προγράμματος SAFE (Ασφάλεια και Άμυνα) της ΕΕ, οι ευκαιρίες συνεργασίας και ο ρόλος της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Πραγματοποιήθηκε μια παραγωγική συνεδρίαση υπό την προεδρία του καθηγητή Δρ. Haluk Görgün, Προέδρου των Αμυντικών Βιομηχανιών, και του κ. Zeki Levent Gümrükçü, Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.

Εκτός από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, συζητήθηκαν επίσης οι ευκαιρίες στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας της ΕΕ από τις οποίες θα μπορούσε να επωφεληθεί η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Η συνάντηση αυτή, η οποία ευθυγράμμισε τις τρέχουσες προσεγγίσεις της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας με τους στρατηγικούς στόχους της χώρας μας, αποτέλεσε μια σημαντική πλατφόρμα για κοινά έργα».

Άλλα κράτη πλην της Τουρκίας εκτός ΕΕ επιδιώκουν επίσης να συμμετάσχουν. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, η χώρα του οποίου επιδιώκει την ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ότι επιθυμεί να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα του θα μπορούσε επίσης να έχει πρόσβαση στο SAFE.

Η Νότια Κορέα έχουν επίσης ζητήσει πρόσβαση στο ταμείο δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ενέκρινε νωρίτερα αυτό το μήνα μια προσωρινή κατανομή 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδοτική βοήθεια.

Η Πολωνία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν συγκεκριμένα σχέδια για χρηματοδότηση.

