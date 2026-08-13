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Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που ένα χταπόδι γαντζώθηκε στο πρόσωπο ενός ψαρά, τυλίγοντας το κεφάλι του με τα οκτώ πλοκάμια του και αναγκάζοντάς τον να το χτυπήσει, προκειμένου να καταφέρει να αναπνεύσει και να απελευθερωθεί.

Ο Τζέσερ Θερβάντες βρισκόταν τον περασμένο μήνα πάνω σε μια ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες, όταν έβγαλε από το νερό ένα ιδιαίτερα ζωηρό χταπόδι. Το θαλάσσιο πλάσμα, ωστόσο, αντέδρασε ξαφνικά και προσκολλήθηκε στο πρόσωπό του, σύμφωνα με τη βρετανική Sun.

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Στο βίντεο φαίνεται ο ψαράς να προσπαθεί απεγνωσμένα να απομακρύνει το χταπόδι, ενώ εκείνο απλώνει τα πλοκάμια του γύρω από το κεφάλι του και αρνείται να τον αφήσει. Κάποια στιγμή, μάλιστα, οι ισχυρές βεντούζες του καλύπτουν το στόμα του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Προκειμένου να καταφέρει να ξεφύγει, όπως αναφέρει η New York Post, ο Θερβάντες πήρε ένα κομμένο κομμάτι μπαμπού και άρχισε να χτυπά επανειλημμένα το χταπόδι, προσπαθώντας να το κάνει να χαλαρώσει τη λαβή του.

Τελικά, το χταπόδι τον άφησε και ο ψαράς κατάφερε να το πετάξει ξανά στη θάλασσα, παίρνοντας ανάσα μετά την τρομακτική «μονομαχία» που είχε προηγηθεί.

«Το χταπόδι που έπιασα ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ. Παραλίγο να μου ξεσκίσει το πρόσωπο», δήλωσε ο Θερβάντες, ο οποίος είχε πιάσει το χταπόδι κοντά στο νησί Πουέρτο Πρινσέσα, στο Παλαουάν, στις 10 Ιουλίου.