Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «Ύδρα» με τη φρεγάτα «Al Taif» του βασιλικού ναυτικού της Σαουδικής Αραβίας διεξήχθη την Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή της κεντρικής Ερυθράς Θάλασσας, δυτικά του λιμένα της Τζέντα (Jeddha).

Όπως ανακοινώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν γυμνάσια επικοινωνιών, προχωρητικών ελιγμών και προσεγγίσεων για ανεφοδιασμό, καθώς και πτήση του οργανικού ελικοπτέρου της φρεγάτας «Ύδρα».

«Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.

