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Η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 157 άτομα από ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες και το οποίο πήρε φωτιά στη Μάγχη νωρίς το πρωί της Τρίτης κοντά στο λιμάνι της Βουλώνης, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής διοίκησης.

Οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν από τρία σκάφη της ακτοφυλακής, τα οποία θα τους μεταφέρουν πίσω στο λιμάνι, προσθέτει η δήλωση.

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Près de 160 migrants secourus dans la Manche pic.twitter.com/TCf6r2J5CW — BFM (@BFMTV) August 4, 2026

Πέντε ακόμη άτομα είχαν διασωθεί από το ίδιο σκάφος λίγες ώρες νωρίτερα από την ακτοφυλακή.

“Ένα μικρό σκάφος έπιασε φωτιά στα όρια των γαλλικών και των βρετανικών υδάτων, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα”, σήμερα το πρωί, διευκρίνισαν οι αρχές της διοικητικής περιφέρειας του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, οι οποίες διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει κανένα θύμα “ως αυτό το στάδιο”.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις της Μάγχης με επισφαλή πλεούμενα.