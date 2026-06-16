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Ναύτες που επέβαιναν σε μια ρωσική φρεγάτα άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον ενός γιοτ στη Μάγχη που πλησίασε κοντά της την Τρίτη, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το περιστατικό.

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.

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Στο περιστατικό αφορούσε τη ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς», δήλωσε η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

The Russian frigate "Admiral Grigorovich" opened fire towards a British yacht in the English Channel



In a tense incident in international waters, the Russian warship opened fire after a British yacht came within 500 meters.



No injuries were reported.



At the time of the… pic.twitter.com/psajej6vCo June 16, 2026

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο Sky News: «Ερευνούμε αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη». Το περιστατικό, που συνέβη το πρωί της Τρίτης, φαίνεται να αφορούσε τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» στα ύδατα μεταξύ της Νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα γιοτ με βρετανική σημαία ανέφερε ότι ένα ρωσικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά από απόσταση περίπου 500 μέτρων, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από επιχείρηση των βρετανικών αρχών στη Μάγχη, κατά την οποία κομάντος έκαναν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και τελεί υπό κυρώσεις. Σύμφωνα με το Λονδίνο, ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια επιχείρηση με στόχο τη διακοπή εσόδων από το πετρέλαιο που, κατά τη βρετανική πλευρά, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το Ναυτικό ανέφερε ότι δύο βρετανικά πλοία είχαν παρακολουθήσει το «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» στη Μάγχη, δυτικά της Βρέστης στη Γαλλία.