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Συναγερμός προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυτελές γιοτ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Οι 4 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην ακτή από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

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Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Στην περιοχή κλήθηκαν να σπεύσουν 2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, 2 πλοιάρια της Πυροσβεστικής και 2 ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού.

Η πρώτη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα αναφέρει:

«Εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή μεταβαίνουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.»