Η Ιαπωνία θα μπορούσε να απέχει ώρες από το να ξεμείνει από Asahi, την πιο δημοφιλή μπύρα της χώρας.

Δεκάδες εργοστάσια σε εθνικό επίπεδο σταμάτησαν να λειτουργούν μετά από κυβερνοεπίθεση την περασμένη Δευτέρα (29/9).

Japanese restaurants, bars and stores are running low on beer and other beverages from industry leader Asahi as the impact from a cyberattack entered a fifth day on October 3, with no resolution in sight https://t.co/63acJtxNBj — Reuters (@Reuters) October 3, 2025

Η επίθεση απενεργοποίησε τα συστήματα παραγγελιών και παράδοσης της εταιρείας – και έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό της κέντρο, σύμφωνα με το Sky News.

Τα σούπερ μάρκετ και οι ιαπωνικές παμπ, γνωστές ως izakayas, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την εμβληματική μπύρα, με ορισμένους λιανοπωλητές να εκφράζουν φόβους για πιθανές αγορές πανικού.

Σύμφωνα με το NHK, ο όμιλος Asahi αναγκάστηκε να αναστείλει τα σχέδια για την κυκλοφορία νέων προϊόντων, όπως αναψυκτικά, καφέ και παστίλιες για το λαιμό.

Χονδρέμποροι αναμένουν να ξεμείνουν από βαρέλια μπύρας το αργότερο μέχρι αύριο Σάββατο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να προμηθεύουν τους λιανοπωλητές.

Τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να αρχίσουν να πωλούν άλλες μάρκες ως προσωρινό μέτρο.

Ενώ υπάρχουν και άλλες ζυθοποιίες στη χώρα, η Asahi έχει ένα πολύ πιστό κοινό. Στοιχεία από την Kirin Holdings δείχνουν ότι ο μέσος καταναλωτής έπινε 34,5 λίτρα μπύρας ετησίως το 2022, που ισοδυναμεί με 54 μεγάλα μπουκάλια.

Τα στελέχη της Asahi βρίσκονται τώρα σε διαβουλεύσεις με την αστυνομία και προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η εταιρεία έχει πέσει θύμα ransomware.

Έχουν τονίσει ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα πελατών.

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και κατέχει επίσης την Fullers στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκόσμιες μάρκες όπως οι Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch.

Σύμφωνα με το BBC, η αγορά της Ιαπωνίας αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των συνολικών πωλήσεών της.

Τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί μια σειρά από υψηλού προφίλ κυβερνοεπιθέσεις σε γνωστές μάρκες – συμπεριλαμβανομένων των Marks and Spencer , Co-op και Jaguar Land Rover.

(με πληροφορίες από BBC, Skynews)