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Μια προσωπική, χειρόγραφη επιστολή ευχαριστίας της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στην οποία φαίνεται να αναφέρεται ανοιχτά στη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον Βρετανό ηθοποιό Τέρενς Σταμπ, αποτελεί μέρος μιας ιδιωτικής συλλογής προσωπικών αντικειμένων του τα οποία θα διατεθούν προς πώληση από τον οίκο Bonhams αργότερα αυτόν τον μήνα.

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Οι επιστολές θα διατεθούν προς πώληση μεμονωμένα και εκτιμάται ότι η αξία τους θα κυμανθεί από 500 λίρες έως 2.000 λίρες η καθεμία. Αποτελούν μέρος της ευρύτερης δημοπρασίας της περιουσίας του Σταμπ που διοργανώνει ο οίκος Bonhams. Η δημοπρασία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων από την περιουσία του αείμνηστου, υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, όπως προσωπική αλληλογραφία, σενάρια, κοστούμια, φωτογραφίες, έπιπλα και κομμάτια μόδας.

Η επιστολή που μαρτυρά την ψυχική υγεία της Νταϊάνα

Με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1991, η επιστολή εκφράζει τις ευχαριστίες της Νταϊάνα προς τον Σταμπ για το γεύμα και για μια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας φαίνεται πως μοιράστηκε μαζί του προσωπικές δυσκολίες και προβληματισμούς.

«Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα αφιέρωναν χρόνο και κόπο για να εμβαθύνουν σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση… Τρία ζητωκραυγές για το Prozac – όχι την αμερικανική εκδοχή, σπεύδω να προσθέσω! Πολλή αγάπη, Τέρενς, και ένα τεράστιο ευχαριστώ, από τη Diana x», έγραψε, προσθέτοντας ακόμη πως «το ριζότο ήταν τέλειο».

Το Prozac, γνωστό ως εμπορική ονομασία της δραστικής ουσίας fluoxetine, χορηγείται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, αλλά και άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και η βουλιμία, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS).

Η μάχη της Νταϊάνα με την κατάθλιψη και τη βουλιμία

Στη συνέντευξή της στο Panorama το 1995, η Νταϊάνα μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας ότι υπέφερε από επιλόχεια κατάθλιψη μετά τη γέννηση του πρωτότοκου γιου της. Όπως είπε, μετά από μια δύσκολη εγκυμοσύνη ένιωσε αρχικά ανακούφιση, όμως στη συνέχεια βρέθηκε σε πολύ χαμηλή ψυχολογική κατάσταση. Υποστήριξε ακόμη ότι ένιωθε πως δεν έλαβε επαρκή στήριξη από τη βασιλική οικογένεια και ότι συχνά παρουσιαζόταν ως «ασταθής» ή «ψυχικά διαταραγμένη».

Η Νταϊάνα μίλησε επίσης με ειλικρίνεια για τη βουλιμία, λέγοντας ότι υπέφερε από αυτήν «για αρκετά χρόνια» και τη χαρακτήρισε ως ένα σύμπτωμα της συναισθηματικής πίεσης που βίωνε στον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Εξήγησε ότι τα επεισόδια βουλιμίας συνδέονταν με αισθήματα απόρριψης, άγχους και χαμηλής αυτοεκτίμησης, ενώ ανέφερε πως η σχέση του Καρόλου με την Καμίλα επιδείνωσε την κατάστασή της. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι η βουλιμία ήταν «ένα σύμπτωμα αυτού που συνέβαινε στον γάμο μου».

Αναφέρθηκε ακόμη σε αυτοτραυματισμό, λέγοντας ότι σε δύσκολες περιόδους έβλαπτε τον εαυτό της, καθώς ένιωθε ανήμπορη να εκφράσει τον ψυχικό της πόνο δημόσια, ενώ ταυτόχρονα ένιωθε υποχρεωμένη να δείχνει δυνατή μπροστά στον κόσμο.

Με πληροφορίες από independent.co.uk, radiotimes.com