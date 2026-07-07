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Η δημοσιογράφος Σελίνα Σκοτ υποστήριξε ότι η πριγκίπισσα ένιωθε πως ο Τραμπ την καταδίωκε, θεωρώντας την πολύτιμο έπαθλο για εκείνον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και δηλώνοντας ότι συνάντησε την πριγκίπισσα μόνο μία φορά στη ζωή του.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Παρίσι επανέφερε τις συζητήσεις για τις παλιές αυτές φήμες στη δημοσιότητα.

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Νέα δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο ιστορίες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με τις οποίες ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μετά τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1992.

Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συναντήθηκε με τον Τραμπ, μετά την τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων στις 6 Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχαν μια «εξαιρετική συζήτηση». Ωστόσο, θεωρείται μάλλον απίθανο ότι στη συνάντηση έγινε αναφορά στη μητέρα του πρίγκιπα, την αείμνηστη Νταϊάνα.

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Princess Diana meets Donald Trump.pic.twitter.com/IfbVK0ZH7m — NewsForce (@Newsforce) December 2, 2025

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, είχαν κυκλοφορήσει πολλές φήμες σχετικά με τον θαυμασμό που φέρεται να έτρεφε ο Τραμπ για την πριγκίπισσα. Η συγκεκριμένη ιστορία επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από άρθρο της δημοσιογράφου και φίλης της Νταϊάνα, Σελίνα Σκοτ. Σε κείμενό της που δημοσιεύτηκε το 2015 στους Sunday Times, η Σκοτ ανέφερε ότι ο Τραμπ έστελνε στην Νταϊάνα μεγάλες ανθοδέσμες στο παλάτι του Κένσινγκτον, με κάθε μία από αυτές να κοστίζει εκατοντάδες λίρες.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «ήταν προφανές πως ο Τραμπ θεωρούσε την Νταϊάνα την απόλυτη σύζυγο και ένα πολύτιμο ”έπαθλο’‘». Σύμφωνα με την ίδια, καθώς οι ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα και ορχιδέες άρχισαν να γεμίζουν το διαμέρισμα της πριγκίπισσας, η Νταϊάνα προβληματίστηκε για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. «Άρχισε να αισθάνεται ότι ο Τραμπ την καταδίωκε», υποστήριξε η δημοσιογράφος.

Όταν η Νταϊάνα ζήτησε τη συμβουλή της φίλης της, η Σκοτ της πρότεινε να πετάξει τις ανθοδέσμες στα σκουπίδια. «Η Νταϊάνα γέλασε», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος, περιγράφοντας την αντίδρασή της.

Παρόλα αυτά, όταν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έγιναν γνωστοί, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε ρομαντική σχέση ή προσπάθεια προσέγγισης προς την πριγκίπισσα.

Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Σελίνα Σκοτ «εντελώς ψευδείς» και δήλωσε: «Μου άρεσε. Τη συνάντησα μία φορά στη Νέα Υόρκη, ενώ στεκόμασταν σε μια ουρά. Ανταλλάξαμε χειραψία και αυτή ήταν η μοναδική φορά που τη συνάντησα. Διάβασα εκείνη την ιστορία που έλεγε ότι της τηλεφωνούσα ή κάτι παρόμοιο, αλλά ήταν απολύτως ψευδής».

Με πληροφορίες από Irish Star