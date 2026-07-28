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Η κόρη της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ προχώρησε και επίσημα στην αφαίρεση του επιθέτου του πατέρα της, επιλέγοντας πλέον να χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα της μητέρας της ως επίθετο.

Σύμφωνα με το Page Six, η 19χρονη Σούρι, η οποία φοιτά στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, εγγράφηκε ως ψηφοφόρος στην κομητεία Άλεγκενι με το όνομα «Σούρι Νοέλ», επισημοποιώντας έτσι την αλλαγή.

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Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ήδη από την αποφοίτησή της από το λύκειο, τον Ιούνιο του 2024, είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Σούρι Νοέλ». Από την τελετή αποφοίτησης απουσίαζε ο Τομ Κρουζ, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο Λονδίνο για γυρίσματα και είχε παρακολουθήσει συναυλία της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Wembley.

Tom Cruise and Katie Holmes’ Daughter Suri Legally Drops Her Dad’s Last Name https://t.co/xD25akHBSO July 27, 2026

Η σχέση της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί, ενώ η Σούρι γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου 2006 στην Ιταλία, όμως ο γάμος τους έληξε το 2012, όταν η Χολμς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Μετά τον χωρισμό τους, οι σχέσεις του Τομ Κρουζ με την κόρη του φέρεται να απομακρύνθηκαν σημαντικά. Η Κέιτι Χολμς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ηθοποιός πέρασε διάστημα επτά ετών χωρίς να δει τη Σούρι, η οποία πλέον φαίνεται να έχει επιλέξει να χαράξει τη δική της πορεία, αφήνοντας πίσω και το επίθετο του πατέρα της.