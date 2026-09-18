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Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι έγιναν για πρώτη φορά γονείς, αποκτώντας μια κόρη μέσω παρένθετης μητέρας.

Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 42χρονος επιχειρηματίας υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ρόουζ Μπιν Πολάνσκι, στις 9 Ιουνίου, με τη γέννησή της να πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το TMZ.

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Lady Gaga, 40, and fiance Michael Polansky welcomed their first child via surrogate https://t.co/6hYznFJf8p — Daily Mail (@DailyMail) September 18, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε παρένθετη μητρότητα. Η Lady Gaga έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της ινομυαλγίας, μιας χρόνιας πάθησης που συνδέεται με έντονο πόνο και κόπωση. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Gaga: Five Foot Two», το 2017, είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χρόνιο πόνο που βιώνει, ενώ το 2020 είχε περιγράψει την κατάστασή της λέγοντας ότι αισθανόταν «πόνο από την κορυφή ως τα νύχια».

Η είδηση για τον ερχομό του πρώτου παιδιού της Lady Gaga και του Μάικλ Πολάνσκι έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετούς μήνες.

Το Page Six ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του ζευγαριού μαζί με το μωρό τους. Η Lady Gaga και ο Πολάνσκι είναι σε σχέση από το 2019, ενώ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Απρίλιο του 2024.