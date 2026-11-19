Σε συλλεκτική κούκλα Barbie μεταμορφώθηκε για δεύτερη φορά η Μαράια Κάρεϊ, με την εταιρεία Mattel να τιμά τη διάσημη τραγουδίστρια μέσα από μια νέα χριστουγεννιάτικη δημιουργία, εμπνευσμένη από την εμβληματική εμφάνισή της.
Όπως αναφέρει το Billboard, η νέα Barbie αναπαριστά τη Μαράια Κάρεϊ με το χαρακτηριστικό κόκκινο σύνολο που συνδέθηκε με το εξώφυλλο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και περιλαμβάνει τη διαχρονική επιτυχία «All I Want for Christmas Is You».
Η συλλεκτική κούκλα φορά ένα κόκκινο βελούδινο κορμάκι με λευκή γούνινη επένδυση, μαύρη ζώνη στη μέση και ψηλές μπότες, αναπαριστώντας πιστά το γιορτινό στιλ της τραγουδίστριας. Η εμφάνισή της ολοκληρώνεται με ένα μικρόφωνο, διακοσμημένο με τα αρχικά της, MC, αλλά και το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι με την πεταλούδα.
Η νέα κυκλοφορία αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία της Μαράια Κάρεϊ με την Barbie. Η πρώτη συλλεκτική κούκλα της τραγουδίστριας παρουσιάστηκε το 2023 και είχε εμπνευστεί από την εμφάνισή της στο βιντεοκλίπ του «All I Want for Christmas Is You».
Η νέα Barbie διατίθεται στην τιμή των 80 δολαρίων και απευθύνεται τόσο στους συλλέκτες όσο και στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, η οποία έχει συνδέσει όσο λίγες καλλιτέχνιδες το όνομά της με τα Χριστούγεννα.