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Το βίντεο ξεκινά με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται σε μια punk rock συναυλία, προτού μεταμορφωθεί το σκηνικό σε ένα χιονισμένο παραμυθένιο τοπίο.

Με την αλλαγή του σκηνικού, η καλλιτέχνις αναφωνεί τη χαρακτηριστική φράση «Ήρθε η ώρα» και ερμηνεύει το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της.

Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και αποτελεί έκτοτε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των γιορτών παγκοσμίως.

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Μετά τη βασίλισσα του Halloween, Χάιντι Κλουμ, που για ακόμη μία χρονιά εντυπωσίασε με τη μεταμφίεσή της, σειρά έχει η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρεϊ, να αναλάβει δράση. Η τραγουδίστρια τήρησε την ετήσια παράδοσή της και δημοσίευσε το βίντεο με το οποίο σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικής της αγαπημένης εποχής του χρόνου.

Τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Halloween, η σταρ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο εντυπωσιακό κλιπ, συνοδεύοντάς το με την πλέον χαρακτηριστική της φράση: «Ήρθε η ώρα!!!!».

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Το βίντεο ξεκινά με την ένδειξη «Νέα Υόρκη… 31 Οκτωβρίου» και ένα ρολόι που μετρά αντίστροφα, ξεκινώντας από τις 11:58 το βράδυ. Στη συνέχεια, η κάμερα μεταφέρεται στο εσωτερικό ενός μπαρ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια punk rock συναυλία. Στη σκηνή εμφανίζεται η Μαράια Κάρεϊ με έντονο μακιγιάζ και punk εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit».

Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ «Someone’s Ugly Daughter», το οποίο η τραγουδίστρια είχε γράψει και ηχογραφήσει στα μέσα της δεκαετίας του 1990, συμμετέχοντας ως δεύτερη φωνή και αναλαμβάνοντας την παραγωγή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε με το όνομα του συγκροτήματος «Chick» και αποτέλεσε συνεργασία της με τη φίλη της Κλαρίσα Ντέιν, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Η ίδια αποκάλυψε τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρότζεκτ το 2020, μέσα από την αυτοβιογραφία της.

Όταν το «Hermit» φτάνει στο τέλος του και το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια αναλαμβάνει να δώσει το σύνθημα με τη γνώριμη φράση «Ήρθε η ώρα!». Το σκηνικό αλλάζει αμέσως, μεταμορφώνεται σε ένα χιονισμένο, παραμυθένιο τοπίο και η Μαράια Κάρεϊ εμφανίζεται στην κορυφή ενός τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου, ερμηνεύοντας τις πρώτες νότες του «All I Want for Christmas Is You».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994, μέσα από το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της με τίτλο «Merry Christmas», και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των γιορτών. Κάθε χρόνο επιστρέφει στα μουσικά charts, κατακτώντας ξανά την κορυφή καθώς ακούγεται σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Μάλιστα, είχε καταγράψει ρεκόρ παραμονής στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, με συνολικά 22 μη συνεχόμενες εβδομάδες, προτού φέτος παραδώσει τη σκυτάλη στο «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ.